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Более половины американцев поддерживают импичмент Трампа

07:55 5.11.2019
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Более половины американцев поддержали начало процедуры импичмента американского лидера Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу WSJ и NBC.

Так, согласно результатам опроса, 55 процентов респондентов согласны с инициативой Демократической партии. Из них 24 процента считают, что оснований для процедуры достаточно.

Примерно треть респондентов выступили против идеи инициировать импичмент президента США. По их мнению, Трамп должен исполнять обязанности до истечения срока полномочий.

Отмечается, что рейтинг одобрения работы Трампа составляет 43 процента и остается неизменным.

В октябре демократы начали процедуру импичмента. Они обвинили Трампа в том, что он давил на украинского президента Владимира Зеленского, добиваясь в собственных политических целях расследования против экс-вице-президента Джо Байдена и его семьи.

Трамп распространил расшифровку разговора, из которой следует, что он действительно просил Зеленского "изучить" дело Байдена. При этом президент США заявил, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг по борьбе с коррупцией.

Темы: Дональд Трамп
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Комментарии читателей
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05.11.2019, 14:04
Гость: Бтр

И то, что дело одного агента кремля расследовал, судя по всему, другой агент кремля, и спустил всё на тормозах, будто бы не найдя доказательств::))
Какие же вы смешные тролли "великой" украины::))
05.11.2019, 13:37
Гость: Старый евrей

Однако экономика США, подстегнутая простыми, но на удивление рабочими методами Трампа, так не думает. Мы таки вообще считаем, что после серии президентов-примитивов (если не сказать более) Трамп - глоток свежего воздуха в Америке... А "граждане США" - они все такие разные: черные, белые, желтые, красные... и у всех свои критерии терпимости и правильности... Так что мимо, "знаток".
05.11.2019, 12:55
Гость: Анна

И еще по зомбоящику все раздоказывают и уверены что Трамп переизберется.
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