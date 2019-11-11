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Президент Боливии Эво Моралес покинул столицу и объявил об отставке

00:56 11.11.2019

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке. Он сделал свое заявление после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба.

"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам", - цитирует его обращение ТАСС

Стоп-кадр видео

Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. "Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир... Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - заявил Моралес.

Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

Параллельно о своих отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Решили сдать свои мандаты и несколько известных сенаторов, пишет РБК.

22 октября в Боливии начались протесты, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента.

По данным избирательной комиссии, Моралес на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а его главный противник Карлос Меса — 36,51% голосов. При этом наблюдатели от Организации американских государств распространили доклад, в котором содержатся факты, подтверждающие мошенничество в ходе президентских выборов.

Эво Моралес руководит Боливией с января 2006 года, в этом году он переизбирался на четвертый срок. Это запрещено Конституцией страны: президентство ограничивается двумя сроками. Но первый срок суд Моралесу не засчитали из-за смены Конституции, а Высший трибунал правосудия разрешил ему принять участие в выборах 20 октября, напоминает The Insider.

 

Темы: Боливия, Борьба оппозиции за власть за рубежом
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Комментарии читателей
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11.11.2019, 06:34
Гость: Вот так :

Конец социализму в Боливии.
11.11.2019, 06:18
Гость: Старый евrей

Видимо, недостаточно дергался на ниточках госдепа, если других таки же "попросили" его убрать... Это к тому, господа липовые "либералы", что Моралес кормил не свою армию. Своя такого никогда не попросит.
11.11.2019, 04:56
Гость: Трезвый

вывод. Из-за неудачной экономической политике президента социалиста страна оказалась разделена пополам и уход Моралеса разумный шаг. Не справился-иди вон и тем более по конституции только два срока. Не трудно прогнозировать дальнейшее ухудшение ситуации в стране так как там нет настоящей компартии способной вывести Боливию из экономического тупика и главное нет достаточного количества промышленного пролетариата которая могла бы установить свою диктатуру и действовать по примеру Великой Октябрьской соц. революции. Есть только один путь победы трудящихся-это социализм и экономика на плановых началах без крупной частной собственности.
Однозначно что буржуазный переворот в Боливии приведет только к партизанской борьбе и жертвам с обоих сторон и вскоре власть захватят партизаны военным путем если только их поддержит большинство народа. Пиндосам не до Боливии и никто не будет финансировать эту бедную страну. Может китайцы поддержат или Кремль? Но там не Венесуэло и мало нефти.
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