Президент Боливии Эво Моралес покинул столицу и объявил об отставке

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Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке. Он сделал свое заявление после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба.

"Мы подаем в отставку, чтобы наши братья и сестры, госслужащие, не подвергались нападкам и угрозам", - цитирует его обращение ТАСС.

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Моралес назвал сложившуюся ситуацию государственным переворотом. "Братья и сестры, я хочу вам сказать, что наша борьба не заканчивается, мы продолжим бороться за равенство и мир... Сейчас моя обязанность как президента - найти способ успокоить ситуацию", - заявил Моралес.

Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

Параллельно о своих отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Решили сдать свои мандаты и несколько известных сенаторов, пишет РБК.

22 октября в Боливии начались протесты, участники которых обвинили власти в мошенничестве на выборах президента.

По данным избирательной комиссии, Моралес на выборах президента 20 октября получил 47,07%, а его главный противник Карлос Меса — 36,51% голосов. При этом наблюдатели от Организации американских государств распространили доклад, в котором содержатся факты, подтверждающие мошенничество в ходе президентских выборов.

Эво Моралес руководит Боливией с января 2006 года, в этом году он переизбирался на четвертый срок. Это запрещено Конституцией страны: президентство ограничивается двумя сроками. Но первый срок суд Моралесу не засчитали из-за смены Конституции, а Высший трибунал правосудия разрешил ему принять участие в выборах 20 октября, напоминает The Insider.