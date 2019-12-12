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Поставщиком российского угля на Украину стал белорусский олигарх

11:15 12.12.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью NT Marine (зарегистрирована в Эстонии) получила квоту на поставку Украине более 600 тысяч тонн российского угля (немногим менее 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

Владельцем NT Marine, по данным эстонского реестра, является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел в Эстонии Северным портом Палдиски. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская «дочка» «Юларус», занимающаяся торговлей топливом, сообщает РБК.

По словам депутата Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаила Волынеца, «РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании - NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха».

Волынец также заявил, что Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, напомнив, что сейчас украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую. На Украину он попадает через Белоруссию, которая сама его не добывает.

Темы: Белоруссия, Украина
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Комментарии читателей
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12.12.2019, 21:15
Гость: Добрый-19

Все украинские ТЭС и ТЭЦ, кроме одной или двух, работают на угле. Донецкий уголь идет на 100% украинских коксохимзаводов, и без его поставок Украина просто не сможет воевать. На 90% уголь в Украину заходит как российский, и с 2018 года уголь еще и начал поставляться как белорусский, а по факту – это донецкий уголь. Идет дополнительная накрутка через посредников.
12.12.2019, 13:57
Гость: stalker

Может быть мы слишком много угля поставляем в Белоруссию и им столько не надо ? Как еще объяснить что они перепродают излишки в Украину ?
12.12.2019, 13:44
Гость: Бтр

Скупили весь, но никак вывезти не могут, дешевле заново купить , но где нибудь поближе::))
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