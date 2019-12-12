Поставщиком российского угля на Украину стал белорусский олигарх

11:15

Близкая к белорусскому бизнесмену Николаю Воробью NT Marine (зарегистрирована в Эстонии) получила квоту на поставку Украине более 600 тысяч тонн российского угля (немногим менее 50% всех поставок) в декабре 2019 года.

Владельцем NT Marine, по данным эстонского реестра, является Алексей Чулец, который вместе с российским партнером владел в Эстонии Северным портом Палдиски. Согласно базе данных СПАРК, у NT Marine есть российская «дочка» «Юларус», занимающаяся торговлей топливом, сообщает РБК.

По словам депутата Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Михаила Волынеца, «РЖД выполняет заявки на перевозку угля в основном только этой компании - NT Marine AS. Она связана с интересами Николая Воробья, белорусского олигарха».

Волынец также заявил, что Воробей поддерживает отношения с украинским политиком Виктором Медведчуком, напомнив, что сейчас украинские компании не могут покупать российский уголь напрямую. На Украину он попадает через Белоруссию, которая сама его не добывает.