Украинского музыканта заподозрили в убийстве Шеремета

18:40

Музыканта и участника боевых действий в Донбассе Андрея Антоненко заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook и попросил о помощи.

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск», — написал он в четверг, 12 декабря. Ранее Антоненко был музыкантом, известным под псевдонимом Riffmaster. Позже он стал сержантом специальных сил.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны двое подозреваемых в убийстве Шеремета. О получении обвинения в убийстве заявил украинский-рок музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), известный в украинских националистических кругах, также сообщалось о задержании медика и волонтера Юлии Кузьменко.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.