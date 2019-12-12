]]>
]]>
Главная В мире Новости

Украинского музыканта заподозрили в убийстве Шеремета

18:40 12.12.2019
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
Материалы по теме:

Музыканта и участника боевых действий в Донбассе Андрея Антоненко заподозрили в убийстве журналиста Павла Шеремета в Киеве. Об этом он написал на своей странице в Facebook и попросил о помощи.

«Мне предъявляют убийство Шеремета. Прямо сейчас. В моем дворе. Будет обыск», — написал он в четверг, 12 декабря. Ранее Антоненко был музыкантом, известным под псевдонимом Riffmaster. Позже он стал сержантом специальных сил.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что задержаны двое подозреваемых в убийстве Шеремета. О получении обвинения в убийстве заявил украинский-рок музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster), известный в украинских националистических кругах, также сообщалось о задержании медика и волонтера Юлии Кузьменко.

В августе генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что личности подозреваемых в убийстве Шеремета уже установлены. Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве по дороге на утренний эфир на радио от взрыва в собственном автомобиле. Расследование продолжается до сих пор.

Темы: Украина, Расследование преступлений в мире, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.12.2019, 01:52
Гость: демагог

Задачей Кремля было сдержать уход Украины в ЕС с помощью дестабилизации внутренней обстановки. Убийство порядочного публичного журналиста подходит под эти задачи. Поэтому подождём пока не найдут заказчика.
12.12.2019, 20:40
Гость: А кто

это?
12.12.2019, 18:56
Гость: У нас что,

своих убийств не хватает, чтобы хохляцкие разбирать?
Все комментарии (5)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.