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Власти Британии отвергло идею нового референдума о независимости Шотландии

17:52 19.12.2019
Фото с сайта scotland.com
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Британское правительство отвергло требование первого министра Шотландии Николы Стерджен о предоставлении права на проведение референдума о независимости региона. Об этом говорится в распространенных в четверг пояснениях к тронной речи королевы Елизаветы II.

"Второй референдум о независимости [Шотландии] в следующем году внес бы наносящую сумятицу", - цитирует заявление правительства ТАСС

Британские власти также подчеркивают, что 60% товаров, производимых в Шотландии, реализуются в Соединенном Королевстве, а дополнительные инвестиции в этот северный регион составляют несколько миллиардов фунтов стерлингов. Помимо этого, правительство Великобритании намерено пересмотреть алкогольный акциз, чтобы поддержать шотландских производителей джина и виски.

В четверг 19 декабря Стерджен официально попросила Лондон предоставить Эдинбургу законное право проведения референдума о независимости региона, обосновав это результатами прошедших парламентских выборов, на которых Шотландская национальная партия (ШНП) завоевала 48 их 59 возможных для региона депутатских мандатов, что на 13 больше, чем по итогам выборов 2017 года.

Темы: Великобритания, Шотландия, Голосования и референдумы в мире
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19.12.2019, 18:46
Гость: Ира

Свободу Шотландии и Северной Ирландии . Долой каспертеатр королевских кукловодов и клоунов бОрисов !!
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