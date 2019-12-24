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Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

20:15 24.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, завинчивая гайки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 24 декабря.

«То есть мы у вас (у России) покупаем на $9 млрд больше, чем продаем, это (дефицит в товарообороте) — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены?» — заявил белорусский лидер.

Также в ходе интервью он прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. По его словам, это не добавит безопасности в регионе — ни для России, ни для Белоруссии. Лукашенко отметил, что бы было лучше, если бы Украина проводила курс, аналогичный курсу после распада СССР.

Россия и Белоруссия уже больше года обсуждают дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства. Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в Санкт-Петербурге, где 20 декабря прошел саммит ЕАЭС. В этот же день лидеры России и Белоруссии провели отдельную встречу, на которой обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.

По итогам переговоров глава Минэкономики России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и НАТО, Отношения России и Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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25.12.2019, 00:25
Гость: Странно слушать Батьку

Вообще-то, я тоже мог бы жаловаться точно так же, как Лукашенко.
Мне по жизни на халяву ничего не дают. На работе начальство чуть что за малейшую недоработку рублем бьет. И даже за сделанное всё во время и качественно начальник норовит деньгу зажать.
Нет для меня пряников задаром. А разве я хуже Лукашенко?
24.12.2019, 23:23
Гость: Время Ч.

Белорусов уже давно согнули и нагнули, так что не обольщайся. Революционер диванный. Сколько пафоса - из искры возгорится пламя! Сочинения Ленина перечитал?
24.12.2019, 22:39
Гость: Общественный опыт

Точно? С белорусами только если.с Украиной уже 5 лет жуем.
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