Лукашенко пожаловался на прессующую и завинчивающую гайки Россию

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Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, завинчивая гайки, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» во вторник, 24 декабря.

«То есть мы у вас (у России) покупаем на $9 млрд больше, чем продаем, это (дефицит в товарообороте) — причина американо-китайского конфликта. С экономической точки зрения это абсолютно идентичная вещь. Так вот вопрос — что мы от этого получили? Что получили, что вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, завинчивая гайки и повышая цены?» — заявил белорусский лидер.

Также в ходе интервью он прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО. По его словам, это не добавит безопасности в регионе — ни для России, ни для Белоруссии. Лукашенко отметил, что бы было лучше, если бы Украина проводила курс, аналогичный курсу после распада СССР.

Россия и Белоруссия уже больше года обсуждают дальнейшую интеграцию в рамках Союзного государства. Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась в Санкт-Петербурге, где 20 декабря прошел саммит ЕАЭС. В этот же день лидеры России и Белоруссии провели отдельную встречу, на которой обсудили углубленную интеграцию двух стран в рамках Договора о создании Союзного государства.

По итогам переговоров глава Минэкономики России Максим Орешкин заявил, что Москва и Минск все еще не согласовали вопросы нефти, газа и налогов. По словам министра, именно эти темы блокируют финальные договоренности.