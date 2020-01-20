Чешский язык и бесплатное высшее образование в Чехии

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Учитывая огромное количество проблем с высшим образованием в России, молодежь и в бесплатное образование на Родине не то, чтобы очень верит

А в то, что в Чехии, стране ЕС, все иностранные студенты имеют такие же права для поступления в ВУЗ, как и граждане страны и вовсе верится с трудом. Тем не менее, это так.

Основным препятствием для иностранца является языковой вопрос: бесплатное образование в Чехии гарантировано только на чешском языке.

Высшее образование в Чехии и языковой вопрос

Для того, чтобы претендовать на бюджетное место в одном из чешских ВУЗ-ов нужно либо

- иметь диплом об окончании школы с чешским языком обучения;

- иметь категорию знания чешского языка не ниже В2.

В Чехии, как и в других странах Европы, знание государственного языка проверяет уполномоченный орган. Он может присвоить одну из 6 категорий знания чешского, А1 считается начальной категорией, а С2 - владение на уровне родного языка.

Категории были унифицированы рамочным документом языкового обучения ЕС. Но требования для поступления в учебные заведения определяет законодательство конкретной страны ЕС.

Желающие пройти обучение в Чехии должны быть готовы сдать языковой экзамен. В случае успеха, они получают документ, удостоверяющий знание чешского языка. Этот документ может быть основанием не только для учебы, но и для работы в Чехии. А также пригодится, если абитуриент захочет получить чешское гражданство.

Насколько сложно выучить чешский язык на категорию В2?

Категории А1 и А2 предполагают знание языка на более чем скромном уровне. На категорию А2 знает иностранный язык прилежный российский семиклассник, изучавший его только в школе.

Категория В1 подразумевает понимание разговорного иностранного языка и способность поддержать разговор, пусть и простыми фразами. Категория В2 - это умение понимать и отвечать на иностранном языке. Без этого уровня знаний получение образования невозможно.

Сам экзамен состоит из трех частей. Письменная часть, состоящая из теста на грамматику и письменного задания. И устная, где за 20 минут преподаватели выясняют умение соискателя категории общаться на изучаемом языке.

Не все иностранцы сдают экзамен на знание чешского языка на категорию В2 с первого раза. Но у иностранцев, чьим родным языком является русский, белорусский, украинский или польский язык есть конкурентное преимущество - чешский язык им не совсем "не родной".

Поэтому среди выпускников платных курсов чешского языка именно славяне чаще остальных добиваются нужного результата. Курсы для поступления в чешские ВУЗ-ы уже поставлены "на поток", можно подготовиться для поступления в конкретное учебное заведение. После окончания которого выпускник получает категорию С2 автоматически.