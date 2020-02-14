Анкара сообщила о «нейтрализации» свыше 60 сирийских военных за сутки

11:02

Турецкие войска за минувшие сутки нейтрализовали в Идлибе по меньшей мере 63 военнослужащих сирийской армии, пишет "Интерфакс" со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что Минобороны Турции использует термин "нейтрализация", когда речь идет о тех, кто сдался, захвачен или убит.

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась. Турция наносит удары по сирийским силам в регионе в ответ на обстрелы турецких наблюдательных пунктов, в которых Анкара обвиняет Дамаск.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, по последним данным, в результате действий сирийской армии в регионе погибли 14 турецких солдат, еще 45 ранены. Анкара также обвиняет сирийские войска в атаках на мирные объекты.

Ранее на этой неделе Эрдоган предупредил, что если турецкие войска, размещенные на наблюдательных постах в регионе, или кто-либо еще в Сирии пострадают от действий Дамаска еще раз, то Турция "не будет придерживаться сочинского соглашения и станет наносить удары по правительственным силам где угодно". Он также потребовал от Дамаска вывести войска из Идлибской зоны к концу февраля.

В свою очередь, координационные штабы России и Сирии по возвращению беженцев в совместном заявлении подчеркнули в среду, 12 февраля, что действия армии Сирии в Идлибской зоне деэскалации стали ответом на провокации террористов. В совместном заявлении штабов также говорилось о высокой вероятности гуманитарной катастрофы в этом регионе из-за действий террористов.