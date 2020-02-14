Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина

15:41

Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью газеты Financial Times (FT) о том, что он якобы отмывал деньги президента России Владимира Путина. «Очередная порция брехни», – написал он в своем Telegram-канале.

«Статья Financial Times – просто перепев лживых доводов американских бюрократов. Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства, – их отклонил бы любой суд в мире», – сказал «Ведомостям» представитель Дерипаски.

Издание ранее в пятницу опубликовало письмо Минфина США адвокатам Дерипаски. В письме американское ведомство объясняет, что ввело санкции против бизнесмена в 2018 году на основании сообщений о том, что он отмывал деньги для президента России Владимира Путина. В письме говорится, что еще в 2016 году миллиардер был «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».

При этом, что это за «сообщения», американское ведомство не уточнило. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать утверждения Минфина США заявил FT: «Это неправда».