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Дерипаска прокомментировал статью FT о его связи с деньгами Путина

15:41 14.02.2020
Фото с сайта facebook.com
Фото с сайта facebook.com
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Российский бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал статью газеты Financial Times (FT) о том, что он якобы отмывал деньги президента России Владимира Путина. «Очередная порция брехни», – написал он в своем Telegram-канале.

«Статья Financial Times – просто перепев лживых доводов американских бюрократов. Любой, кто возьмет на себя труд прочитать письмо OFAC, увидит, что оно состоит из голословных обвинений и полного бреда. Это просто слухи и сплетни, приведенные без единого доказательства, – их отклонил бы любой суд в мире», – сказал «Ведомостям» представитель Дерипаски.

Издание ранее в пятницу опубликовало письмо Минфина США адвокатам Дерипаски. В письме американское ведомство объясняет, что ввело санкции против бизнесмена в 2018 году на основании сообщений о том, что он отмывал деньги для президента России Владимира Путина. В письме говорится, что еще в 2016 году миллиардер был «по сообщениям, идентифицирован как одно из лиц, владеющих активами и отмывающих средства от имени президента России Владимира Путина».

При этом, что это за «сообщения», американское ведомство не уточнило. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать утверждения Минфина США заявил FT: «Это неправда».

Темы: США, Экономические санкции и эмбарго, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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14.02.2020, 23:19
Гость: Mr Bean

Очередной эпизод информационной войны. Но на месте фигуранта(ов), я бы нанял серьезных адвокатов и подал бы на FT в суд и потребовал бы с них ту самую сумму, которую они инкриминируют Дерипаске/Путину. Если же промолчать или отделаться шопо ливым "не правда", - это вызовет еще больший ажиотаж и дальнейшие атаки. Но не мне решать, я только сторонний наблюдатель.
14.02.2020, 23:10
Гость: Если бы

ничего не было, так и не отвечали бы.
А так.. Как грится, "на воре шапка горит".
14.02.2020, 22:00
Гость: Митя

А я верю Дерибаске. Вы только посмотрите на его честное лицо и сразу поймете-это кристально честный человек. И Пескову верю,ибо он бескорыстный человек и ни когда не врал.
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