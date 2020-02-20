ВВС США провели разведку у черноморских границ России

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Американские разведывательные самолеты и дальний беспилотник совершили 20-го февраля полеты около российских рубежей на Черном море.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Так, самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135W (позывной WIFE71) вылетел с авиабазы Суда-Бэй на греческом острове Крит и примерно с 12:30 по московскому времени в течение 5 часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края.

При этом отмечается, что для увеличения длительности полета разведчик был дозаправлен в воздухе перед подлетом к российским границам.

Спустя 4 часа после фиксации подлета RC-135W к Крыму приблизился и стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk, который совершил не менее четырех пролетов по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от Керченского пролива и вдоль всего побережья Кубани вплоть до Большого Сочи.

Данный беспилотник, способный вести воздушную разведку на 200 км вглубь территории противника, летал на расстоянии около 45 км от российских берегов над международными водами Черного моря на высоте 16 километров. В районе Севастополя он приближался к побережью на 33 км.

В общей сложности американский дрон провел у границ России на Черном море около шести часов. Это уже шестой разведывательный полет дальних американских беспилотников вблизи границ России на Черном море в 2020 году.

Этот же беспилотник в течение 5 часов ранее курсировал вдоль линии разграничения в Донбассе, находясь в контролируемом Киевом воздушном пространстве. В ходе выполнения задания он четыре раза подлетал на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

Примерно в 17:20 по московскому времени к Крыму подлетел патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, который более двух часов выполнял задание к юго-западу от Севастополя над международными водами Черного моря.