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США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

23:41 22.02.2020
Фото с сайта pixabay.com
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Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе.

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса, пишет «Коммерсант». В частности, речь идет об утверждениях, что COVID-19 — биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса — это попытка США «вести экономическую войну с Китаем».

По словам  Рикера, Россия намерена «сеять раздор и разрушать американские институты и союзы изнутри». «Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь решают поставить под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальной медико-санитарной помощи»,— сказал он.

Согласно информации Рикера, фальшивые аккаунты для продвижения российской кампании появились в Twitter, Facebook, Instagram, причем на нескольких иностранных языках.

Темы: Коронавирус
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Комментарии читателей
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23.02.2020, 08:11
Гость: Евразиец

Чуму, оспу и холеру тоже создали США. Ещё 2000 лет назад с микроскопами везде баловались. С древних времён только они разрушали великие азиатские державы. Долой Запад!
23.02.2020, 05:32
Гость: Остап

Напрасно американские власти не читают КМ. Тут бы они сразу узнали, что власть в РФ троцкистская, оккупационная и поставлена американским же Госдепом. Какой смысл такой власти вредить США и «сеять раздор и разрушать американские институты и союзы изнутри».?
23.02.2020, 05:20
Гость: Штурман

В происхождение мышиного вируса есть только два варианта. Этот вирус мутировал или естественным путем на природе или искусственным в лаборатории. Наиболее вероятно что это умышленное распространение биологического оружия в целях конкурентной борьбы между США и КНР и тут пользователи интернета зрят в корень так как на вопрос кому это выгодно есть однозначный ответ-США. Кроме того вспышка заболевания началась именно в густонаселенном центре территории КНР и в основном убивает китайцев и жителей Юго-восточной Азии. Любой грипп у ослабленных людей может вызывать пневмонию которая косит тех кто не привился от нее. В США такая прививка обязательна,а в КНР и РФ нет.
Чтобы предохраниться от пневмонии,особенно пожилым,уже этой осенью необходимо привиться обязательно так как глобалисты уже пошли на крайние меры путем использования биологического оружия направленного генетического действия против своих главных врагов как КНР и РФ . Это и есть ответ на вопрос почему пиндосы окружили Россию своими секретными лабораториями.
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