США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

23:41

Власти США заявили, что тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют тревожные сообщения о китайском коронавирусе.

Сотрудник Госдепартамента США Филипп Рикер сообщил, что российская кампания по дезинформации продвигает безосновательные теории заговора о причастности США к вспышке коронавируса, пишет «Коммерсант». В частности, речь идет об утверждениях, что COVID-19 — биологическое оружие, произведенное ЦРУ, а распространение вируса — это попытка США «вести экономическую войну с Китаем».

По словам Рикера, Россия намерена «сеять раздор и разрушать американские институты и союзы изнутри». «Распространяя дезинформацию о коронавирусе, российские злоумышленники вновь решают поставить под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальной медико-санитарной помощи»,— сказал он.

Согласно информации Рикера, фальшивые аккаунты для продвижения российской кампании появились в Twitter, Facebook, Instagram, причем на нескольких иностранных языках.