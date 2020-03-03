ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

18:59

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%. Такое решение связано с увеличением рисков от распространения коронавируса COVID-19.

«ФРС внимательно следит за событиями и их последствиями для экономических перспектив, будет использовать свои инструменты и действовать в зависимости от обстоятельств для поддержки экономики»,— говорится в сообщении резервной системы по итогам экстренного заседания, созванного впервые после кризиса 2008 года.

Ранее во вторник министры финансов и руководители центробанков стран большой семерки заявили по итогам телеконференции друг с другом, что готовы предпринимать совместные действия, включая меры по фискальному стимулированию, чтобы снизить экономические риски от распространения коронавируса. «Учитывая потенциальное влияние [вируса] COVID-19 на мировой экономический рост, мы подтверждаем свою готовность использовать все надлежащие инструменты политики, чтобы обеспечить сильный, устойчивый рост и защиту от рисков его замедления», – говорится в их заявлении.

В понедельник Организация экономического сотрудничества и развития снизила прогноз темпов роста мирового ВВП в 2020 г. на 0,5 п.п. до 2,4%. А также допустила еще более серьезное замедление, если вспышка вируса будет более длительной и сильной, – вплоть до 1,5% в 2020 г.

В понедельник, 2 марта, глава Белого дома Дональд Трамп написал в Twitter, что США должны установить минимальную ставку из возможных. Он обвинил главу ФРС Джерома Пауэлла в медлительности, так как остальные центробанки реагируют быстрее.

Согласиться на требования Трампа, который в последние годы резко критикует ФРС, регулятор заставил обвал рынков. После выхода коронавируса за пределы Китая главные американские индексы — Dow Jones, S&P 500 и NASDAQ — растеряли весь рост с начала года. При этом 29 января ФРС сохранил ставку.