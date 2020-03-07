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Эксперты оценили потери мировой экономики от коронавируса

14:05 7.03.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Мировая экономика может потерять до 2,7 триллиона долларов из-за эпидемии нового коронавируса. Об этом предупреждают эксперты Bloomberg.

Аналитики привели четыре возможных сценария развития ситуации. Первый предполагает, что Китай возьмет под контроль вспышку инфекции и оправится от его последствий во втором квартале — в этом случае влияние на мировую экономику будет сдержанным.

Второй сценарий подразумевает, что Китай не справится с коронавирусом быстро. Кроме того, вспышки инфекции, которые также произошли в Южной Корее, Италии, Японии, Франции и Германии, нанесут экономический ущерб этим странам — в результате рост мировой экономики замедлится до 2,3% в 2020 году по сравнению с прогнозируемыми 3,1%.

Согласно следующему сценарию, вспышка инфекции может случиться также в США, Индии, Великобритании, Канаде и Бразилии. В итоге рост всех крупнейших мировых экономик замедлится, рост глобальной экономики к 2020 году упадет до 1,2%, Еврозону и Японию поразит рецессия, а рост американской экономики снизится до 0,5%.

Наконец, самый негативный, четвертый сценарий предполагает, что вирус серьезно поразит все страны. В результате мировая экономика потеряет до 2,7 триллиона, а рост за год сведется к нулю.

Аналитики Bank of America в свою очередь предупредили, что 2020 год станет для мировой экономики худшим со времени окончания глобального экономического кризиса в 2009 году. По их прогнозу, в том числе из-за замедления экономики Китая темпы мирового экономического роста по итогам года упадут до 2,8%.

Темы: Коронавирус, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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07.03.2020, 15:01
Гость: Поле Чудес...

Экономисты всё теряют да теряют, при этом всё богатеют, да богатеют...
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