В Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

08:53

Серия сильнейших за последние 140 лет землетрясений произошла в минувшее воскресенье в столице Хорватии городе Загребе.

Как сообщает ТАСС, основной удар стихии пришелся на старую часть и центр города, где в общей сложности разрушены или повреждены порядка 500 жилых объектов, а также зданий и памятников, представляющих историческую ценность.

По данным местных властей, из-за землятрясения появилась угроза частичного разрушения главного кафедрального католического Загребского собора, шпиль правой башни которого рухнул после сильных толчков.

Серия из двух крупных землетрясений магнитудой 5,3 и 5,1 с эпицентром в 6-7 км от Загреба с залеганием очага на глубине порядка 10 км произошла ранним утром в воскресенье в 6:24 по местному времени (8:24 мск).

В результате стихии пострадали в основном жители центральной части Загреба. Через некоторое время после первых толчков поступали сообщения о погибшей 15-летней девочке, которая была найдена под завалами без признаков жизни. В столичной клинической детской больнице пострадавшую реанимировали, однако из-за полученных травм она до сих пор находится в критическом состоянии.

Более легкие травмы получили еще 14 человек. Россияне в результате землетрясения не пострадали.

Порядка 200 военнослужащих армии Хорватии продолжают работы по расчистке улиц Загреба от образовавшихся в результате землетрясений завалов, еще около 300 военнослужащих находятся в полной готовности для дополнительного участия.

Для жителей Загреба, которые не могут вернуться в пострадавшие от землетрясения дома и квартиры, в центре города установлены пункты питания. Их переселяют в студенческие общежития.