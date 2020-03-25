Малькевич попросил Следком возбудить уголовное дело по факту похищения российских социологов

22:25

Малькевич организовал одиночные пикеты в поддержку российских социологов у посольства Ливии в Москве

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич обратился к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело по факту похищения в Ливии российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана.

Фото с сайта fznc.world

Соответствующее заявление опубликовано на сайте общественной организации. В документ включены имена преступников, имеющих прямое отношение к похищению.

В заявлении значатся имена ряда высокопоставленных «чиновников» Правительства нацсогласия (ПНС) Ливии. Среди них лидер ПНС Файез Саррадж, глава так называемого «МВД» Фатхи Башага, глава Высшего госсовета ПНС Халед аль-Мишри, главарь группировки RADA Абд аль-Рауф Кара. Также фигурирует имя руководителя управления безопасности посольства США в Тунисе Рэймонда Мэттокса.

Отмечается, что упомянутые лица причастны не только непосредственно к похищению, но и к ряду других преступлений. В их числе насильственное и неправомерное удержание социологов, кража личного имущества наших соотечественников, пытки и угрозы расправой. Напомним, что Максим Шугалей и Самер Суэйфан пребывали на территории Ливии с рабочим визитом совершенно легально. Приглашающей стороной выступила общественная организация Mandela Libya. Ученые прибыли в страну с ведома аль-Мишри и начали свою деятельность в марте 2019 года.

Похитили российских социологов 17 мая 2019 года. С тех пор и по нынешний день их неправомерно удерживают в частной тюрьме «Митига», контролируемой бандформированием RADA (управляет учреждением полевой командир Абд аль-Рауф Кара). Благодаря опросу свидетелей, сотрудникам ФЗНЦ удалось выяснить, что операцией по похищению наших соотечественников руководил упомянутый выше Рэймонд Мэттокс.

Невзирая на нечеловеческие условия содержания и резко обострившееся проблемы со здоровьем, дух российских социологов так не удалось сломить. Об этом в беседе с журналистами ФАН рассказал моряк Сергей Самойлов, отсидевшей в «Митиге» 37 месяцев.

Примечательно, что общественная организация Mandela Libya, пригласившая россиян, попыталась провести собственное расследование инцидента с их похищением. Однако сделать это не удалось по причине похищения ответственных за него сотрудников. Попытка договориться о выкупе за Максима и Самера также не увенчалась успехом. Ливийский переговорщик арестован, сам Башага пригрозил ему отрубить пальцы за усилия по освобождению россиян.

Напомним, глава ФЗНЦ Малькевич организовал одиночные пикеты в поддержку российских социологов у посольства Ливии в Москве. Стартовала акция 13 февраля. Пикеты проходят ежедневно на бессрочной основе.

