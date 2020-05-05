]]>
]]>
Главная В мире Новости

Германия опять отправила в Россию ядерные отходы

21:24 5.05.2020
Фото: Greenpeace Russia

В Россию из Германии в понедельник  отгрузили «урановые хвосты». Пандемия коронавируса этому не помешала, передает немецкое издание Die Tageszeitung.

По информации газеты, атомный концерн Urenco использует кризис для транспортировки урана.

Специальный поезд прибудет в Амстердам из Гронау. В Нидерландах сотни тонн гексафторида урана погрузят на российское судно «Михаил Дудин».

За 2020 год ФРГ планирует отправить в РФ еще шесть составов с отходами производства ядерного топлива, сообщает «Росбалт».

Немецкие экоактивисты, которых беспокоит проблема транспортировки «хвостов», протестуют против перевозки. В связи с возможностью заражения COVID-19 они выходят на пикеты в защитных масках.

Жители Санкт-Петербурга также протестовали против прибытия в город урановых отходов. 

Темы: Россия, Германия, Экология и охрана природных богатств планеты
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.05.2020, 03:07
Гость: Ray Bloom

Пусть разгружают в Кремле.
06.05.2020, 02:35
Гость: Германия - отсталая страна

После ВМВ западные союзники последовательно лишали Германию критически важных компетенций путем запрета и вывоза специалистов. Оставили немцам только возможности производить всякую фигню гражданского назначения. В результате всеобщего упадка в ядерной отрасли, несмотря на вклад немцев в разработку советских центрифуг, Германия не в состоянии сейчас что-то конкурентное производить.
Кстати, понятно, что и США настолько серьезно отстали от России, что тоже не обладают компетенциями в использовании облученного ядерного топлива и захоранивают ценное сырье. Они вообще сделали ставку на отсталый и неэффективный диффузионный способ обогащения урана, который требует раз в 50 больше энергии, для производства топлива для АЭС. Как известно, Вестингауз банкрот. Кроме того, на складах Минэнерго США лежит огромное количество ядерного топлива для АЭС, полученное из РФ по сделке Гор-Черномырдин, которое американцы жгут в своих реакторах, а свои обогатительные мощности прикрыли и специалистов распустили.
На Западе, и в США, и в Европе прекратили заниматься работами по использованию облученного ядерного топлива в реакторах на быстрых нейтронах и даже не мечтают о замкнутом цикле, а в России это дело успешно продвигается. Кстати, в результате дожигания т.н. ядерных отходов удается существенно снизить общее количество опасных изотопов и снизить их активность.
Перспектива такая - весь мир никуда не денется и будет сотрудничать с Росатомом.
06.05.2020, 00:15
Гость: ABCD

Гексафторид урана (шестифтористый уран) — это тот уран, который еще не был в реакторе, сам по себе он не опасен, его можно как и урановое сырьё "дообогатить" до обычного урана для АЭС. Обогащение гексафторида урана производят в газовых центрифугах, тех самых которые не смогли создать у себя США, в Германии в начале 60-х делали центрифуги по "советской технологии". В 1985 в Германии (тот самый завод в Гронау, откуда сейчас везут ОГФУ и вокруг которого так много шума)перестал производить обогащение изотопов урана, есть версия что для Германии это стало нерентабельным, в мире закрылось пять из семи заводов которые это могли делать. В итоге химической переработки обедненного гексафторида получаются закись-окись урана (желтый кек), отправляемая на хранение, а также два основных вида товарной продукции: фтористоводородная кислота с концентрацией 40 % и безводный фтористый водород.Всё это можно у себя в промышленности применять или продавать. не понятно, куда потом пойдут продукты переработки хвостов". И второй вопрос, после переработки "хвостов" остаются примерно 0,7% токсичных отходов. Что будет с ними?
Все комментарии (13)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации