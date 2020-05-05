Германия опять отправила в Россию ядерные отходы

21:24

В Россию из Германии в понедельник отгрузили «урановые хвосты». Пандемия коронавируса этому не помешала, передает немецкое издание Die Tageszeitung.

По информации газеты, атомный концерн Urenco использует кризис для транспортировки урана.

Специальный поезд прибудет в Амстердам из Гронау. В Нидерландах сотни тонн гексафторида урана погрузят на российское судно «Михаил Дудин».

За 2020 год ФРГ планирует отправить в РФ еще шесть составов с отходами производства ядерного топлива, сообщает «Росбалт».

Немецкие экоактивисты, которых беспокоит проблема транспортировки «хвостов», протестуют против перевозки. В связи с возможностью заражения COVID-19 они выходят на пикеты в защитных масках.

Жители Санкт-Петербурга также протестовали против прибытия в город урановых отходов.