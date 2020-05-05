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Американская газета The New York Times получила престижную премию за борьбу с российским бизнесменом Евгением Пригожиным

15:00 5.05.2020

Представители МИД РФ в Вашингтоне отреагировали на это событие

Американская газета The New York Times (NYT) получила самую престижную награду США в области литературы, журналистики, музыки и театра – Пулитцеровскую премию.

Фото с сайта consent.yahoo.com

Зарубежное издание давно публиковало «расследования» о России. Часть материалов оказалась посвящена петербургскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Пулитцеровская комиссия назвала «расследования» американской газеты серией захватывающих статей, написанных с риском для жизни. В то же время, все материалы, представленные на суд жюри, носят откровенно русофобский характер.

Представители МИД РФ в Вашингтоне отреагировали на это событие. В ведомстве назвали публикации NYT «прекрасным сборником неразбавленных русофобских измышлений».
 

Темы: Отношения России и США, СМИ в мире
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