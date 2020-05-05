Мадуро заявил о задержании двух сотрудников личной охраны Трампа

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Двое американских граждан оказались в числе задержанных участников вооруженного морского нападения на Венесуэлу. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро, назвав этих американцев сотрудниками личной охраны президента США Дональда Трампа.

Сейчас все задержанные находятся на военно-морской базе в штате Ла-Гуайра, где и произошла попытка вторжения в Венесуэлу с моря.

Президент Венесуэлы связал произошедшую атаку со словами госсекретаря США Майка Помпео. Последний заявил, что "дал указание ускорить подготовку к открытию посольства США в Каракасе".

"Когда он это заявил, я знал, о чем он говорит, он сделал ставку на эту атаку (с моря - прим. ред.) и верил, что она покончит с нашим конституционным порядком, что они покончат со мной", - прокомментировал Мадуро.

О предотвращении морского вторжения колумбийских боевиков в Венесуэлу со стороны штата Ла-Гуайра стало известно в минувшее воскресенье, 3 мая. По словам Мадуро, целью вторжения было его убийство.

Боевики пытались попасть в страну на быстроходных катерах. В ходе задержания восемь боевиков были убиты, десять человек - задержаны. США отрицает информацию о наличии своих граждан в числе задержанных.