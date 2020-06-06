]]>
]]>
Главная В мире Новости

Правительственные силы Ливии атаковали позиции Хафтара у порта Сирт

15:54 6.06.2020
Флаг Ливии. Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии наносят удары по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт, сообщает "Интерфакс".

Позднее турецкое агентство Anadolu сообщило, что силы ПНС начали операцию "Путь к победе": ее цель - очистить от ЛНА Сирт, район южнее этого порта, авиабазу "Джуфра".

Сирт расположен в 450 км к востоку от Триполи.

Весной этого года ПНС начало операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате на этой неделе силы ПНС объявили, что полностью вернули контроль над столичным районом страны.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.

Темы: Ливия
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.06.2020, 00:16
Гость: ни президент, ни МИД не должны перед тобой отчитываться

Стесняюсь спросить, а перед кем они должны отчитываться, тратя налоги россиян?
Обвинять выборное руководство РФ в ошибках - это преступление?
Почему свой интерес о целесообразности деятельности правительства и расходе бюджетных средств я должен удовлетворять у политологов, а не непосредственно у него?
Про Сирию - смешно. Турки остаются в её северных регионах, пограничных с Турцией.
Но мне нравится Ваш запал за власть. Кормитесь от неё по-маленьку? Не, нормально, имеете право. Но у них есть куда бежать, а у Вас?
06.06.2020, 22:08
Гость: Интересуюсь.

А ты что шестёрка президента?
06.06.2020, 22:05
Гость: Всё просто как арбуз.

Чем быстрее правительственные силы покончат с фельдьмаршалом- клоуном тем быстрее наступит мир в Ливии.
Все комментарии (10)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации