Правительственные силы Ливии атаковали позиции Хафтара у порта Сирт

15:54

Силы признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии наносят удары по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара у портового города Сирт, сообщает "Интерфакс".

Позднее турецкое агентство Anadolu сообщило, что силы ПНС начали операцию "Путь к победе": ее цель - очистить от ЛНА Сирт, район южнее этого порта, авиабазу "Джуфра".

Сирт расположен в 450 км к востоку от Триполи.

Весной этого года ПНС начало операцию Peace Storm с целью покончить с атаками ЛНА, которая пыталась взять Триполи более года. В результате на этой неделе силы ПНС объявили, что полностью вернули контроль над столичным районом страны.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА. Уже больше года противоборствующие стороны ведут бои за Триполи.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет. На стороне правительства в Триполи, в свою очередь, выступают Турция, Катар и Италия.