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Пропавший мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым

22:26 9.07.2020
Фото с сайта wikimedia.org

Мэр Сеула найден мертвым. Пак Вон Сун пропал из своего дома в фешенебельном районе корейской столицы 9 июля днем, а к вечеру тело политика обнаружили сотрудники полиции. Известно, что днем ранее о харассменте со стороны Пака заявили сотрудницы мэрии.

Тревогу подняла дочь мэра, нашедшая дома некую «записку, похожую на завещание». Подробности не сообщались. Телефон Пака был отключен, но спецслужбам удалось установить последнее местонахождение устройства, сообщает bfm.ru.

Первые сообщения о возможной причине пропажи мэра Сеула стали появляться уже спустя несколько часов после начала поисков. Сначала источники, а затем и официальные лица сообщили об обращении в полицию одной из секретарш Пака — она обвинила начальника в домогательствах за день до его исчезновения.

Как пишет ABC со ссылкой на корейские СМИ, за первым заявлением последовали и другие обращения от сотрудниц мэрии, хотя подтверждения этой информации нет. Утром 9 июля Пак сообщил, что не придет на работу, а затем ушел из дома. 

Темы: Южная Корея, Происшествия в мире
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