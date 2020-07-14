В Сирии задержали боевиков, собиравших информацию о военных объектах России

08:50

Сирийские военнослужащие задержали трех боевиков экстремистской организации "Магавир ас-Саура"*, которые позже признались, что их задачей был сбор информации о российских военных объектах, сообщает ТАСС.

Задержанные боевики входили в состав вооруженной группы, которая подорвалась на минном поле, в результате чего погибли несколько радикалов. Они доставлены в город Тадмор, расположенный около Пальмиры.

По словам задержанных, их группа состояла из восьми человек: семи боевиков и одного проводника. Они отправились на задание и попали на минное поле, где погибли командир группы, проводник и еще один человек. Заблудившись, они шли наугад, так и попали в плен к сирийским военным.

Задачей группы был военный шпионаж. "Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах", - сообщил один из боевиков.

При задержании у боевиков было изъято несколько автоматов Калашникова и гранат, большое количество боеприпасов, деньги и наркотики. Спецслужбы арабской республики изучают их показания и проверяют на причастность к другим незаконным операциям.

* группировка запрещена в РФ