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Турция выразила готовность отстроить порт в Бейруте

16:45 8.08.2020
© KM.RU, Соцсети и стоп-кадры из видео
Стоп-кадр из видео

Вице-президент Турции Фуат Октай на пресс-конференции в ливанской столице заявил в субботу о готовности Анкары отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте.

"Сейчас в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия. Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. [На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном] Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте", - цитирует его ТАСС.

Вице-президент республики также сообщил, что в случае необходимости пострадавшие при взрыве могут быть доставлены на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения в стране.

Темы: Ливан, Турция, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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08.08.2020, 21:50
Гость: Ясен пень!

Какой же дурак откажется от такого контракта?
Одного цемента несколько миллионов тонн!
08.08.2020, 19:39
Гость: ой радость какая

ты видимо что такое турки не знаешь.У армян,кавказцев спроси. Это Украинцы с нами бодаются,а не мы с ними.
08.08.2020, 17:37
Гость: Турки молодцы

Стыдно смотреть, как Россия цапается с украинцами и беларусами.
Все комментарии (5)
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