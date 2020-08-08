Турция выразила готовность отстроить порт в Бейруте

16:45

Вице-президент Турции Фуат Октай на пресс-конференции в ливанской столице заявил в субботу о готовности Анкары отстроить поврежденный взрывом порт в Бейруте.

"Сейчас в Бейруте продолжают работать турецкие поисково-спасательные команды, к настоящему моменту наша страна направила 400 тонн продовольствия. Турция готова отстроить серьезно поврежденный порт в Бейруте и прилегающие здания. [На встрече с президентом Ливана Мишелем Ауном] Мы заявили, что наш порт в Мерсине может быть использован Ливаном до тех пор, пока не будет восстановлен порт в Бейруте", - цитирует его ТАСС.

Вице-президент республики также сообщил, что в случае необходимости пострадавшие при взрыве могут быть доставлены на самолетах скорой помощи в Турцию для прохождения лечения в стране.