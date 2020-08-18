Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств. Документ появился в публичном доступе во вторник, 18 августа, но подпись стоит от 13 августа. С 9 по 12 августа на акциях протеста в Белоруссии было задержано, по данным властей, 7 тысяч человек.

Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» в списке значится заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков.

17 августа глава государства объяснил избиения задержанных протестующих их агрессией в сторону правоохранителей. По словам Александра Лукашенко, граждан били, так как они «сами бросались на ментов».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК страны, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она и многие белорусы не признали результаты выборов. Из-за этого в стране девятый день проходят массовые акции протеста. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.