]]>
]]>
Главная В мире Новости

Лукашенко наградил силовиков медалями за безупречную службу

11:16 18.08.2020
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств. Документ появился в публичном доступе во вторник, 18 августа, но подпись стоит от 13 августа. С 9 по 12 августа на акциях протеста в Белоруссии было задержано, по данным властей, 7 тысяч человек.

Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» в списке значится заместитель командующего Внутренними войсками Хазалбек Атабеков.

17 августа глава государства объяснил избиения задержанных протестующих их агрессией в сторону правоохранителей. По словам Александра Лукашенко, граждан били, так как они «сами бросались на ментов».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК страны, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она и многие белорусы не признали результаты выборов. Из-за этого в стране девятый день проходят массовые акции протеста. Лукашенко назвал забастовки «ножом в спину» власти.

Темы: Белоруссия, Александр Лукашенко
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2020, 15:49
Гость: На штыках

не усидишь.
18.08.2020, 15:12
Гость: Оттудова

Вы ему льстите, кроме усов там ничто тени не отбрасывает)).
18.08.2020, 15:10
Гость: Оттудова

Какая знакомая фамилия - Атабеков. Помню, был такой учебник по теории радиоцепей)).
Все комментарии (11)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации