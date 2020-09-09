СК Белоруссии обвиняет Колесникову, Знака и Салея в попытке захвата власти

19:22

Следственный комитет Белоруссии рассказал о причинах задержания членов президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака. Они арестованы в качестве подозреваемых по делу о призывах к захвату власти с помощью СМИ и интернета. Следственные действия проводятся у юриста координационного совета Ильи Салея, который также подозревается по делу, сообщает "Коммерсант".

Координационный совет оппозиции создали 18 августа по поручению кандидата в президенты Светланы Тихановской. Его основная цель — транзит власти. После создания совета СК Белоруссии возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ, до 5 лет лишения свободы). Изначально члены президиума проходили по делу свидетелями.

На данный момент из состава совета на свободе и в Белоруссии остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. Остальные шесть членов совета либо задержаны, либо находятся за границей.

"Получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой "Координационный совет", действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь",— говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии. Отмечается, что уголовное дело возбуждено Генпрокуратурой Белоруссии.

Защита Колесниковой намерена обжаловать арест. Знак может объявить голодовку, рассказал его адвокат Дмитрий Лаевский. "Должен подчеркнуть, что деятельность Максима Знака в рамках Координационного совета и штаба Бабарико осуществлялась в качестве адвоката в порядке оказания юридической помощи... Если в течение ближайших дней это недоразумение не разрешится и если моему подзащитному будет предъявлено обвинение, оснований для которого мы не видим, Максим Знак намерен объявить голодовку",— сказал адвокат.