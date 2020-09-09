Сербия отказалась от военных учений с Белоруссией и Россией

23:40

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин объявил о приостановке всех военных учений с другими странами, в том числе Россией и Белоруссией.

Заявление было сделано после соответствующего требования ЕС и за день до белорусско-российско-сербских учений «Славянское братство — 2020», которые пройдут с 10 по 15 сентября, пишет Росбалт.

По словам министра обороны, страна не будет участвовать ни в каких «военных активностях» — ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с КНР, ни с ЕС.

При этом Вулин отметил, что «Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза».

«От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией», — отметил он.

В Минобороны Белоруссии заявили, что пока не получала от Сербии уведомлений об отказе участвовать в совместных учениях.