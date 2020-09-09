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Сербия отказалась от военных учений с Белоруссией и Россией

23:40 9.09.2020
Флаг Сербии. Фото с сайта pixabay.com

Глава Минобороны Сербии Александр Вулин объявил о приостановке всех военных учений с другими странами, в том числе Россией и Белоруссией.

Заявление было сделано после соответствующего требования ЕС и за день до белорусско-российско-сербских учений «Славянское братство — 2020», которые пройдут с 10 по 15 сентября, пишет Росбалт.

По словам министра обороны, страна не будет участвовать ни в каких «военных активностях» — ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, ни с США, ни с КНР, ни с ЕС.

При этом Вулин отметил, что «Сербия находится под страшным и незаслуженным давлением Европейского союза».

«От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией», — отметил он.

В Минобороны Белоруссии заявили, что пока не получала от Сербии уведомлений об отказе участвовать в совместных учениях.

Темы: Россия, Белоруссия, Сербия, Международная политика
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.09.2020, 04:02
Гость: Владимир

Ну и что? Те, кто возбухал на днях по поводу комментария Марии Захаровой? Вот мы и видим, что сказано было абсолютно по делу.
Вучич ездил за печеньками, он их благополучно схавал
Немного подождем, и Сербия откажется от российской вакцины
10.09.2020, 02:17
Гость: LuckyGeek

А кто бомбил Сербию ?????
10.09.2020, 02:05
Гость: Как одна

вздорная баба лишила Россию союзника.
Все комментарии (4)
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