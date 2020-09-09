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Тихановская призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи»

11:53 9.09.2020
Стоп-кадр из видео в Telegram

В Telegram-канале «Пул Первой» появилось видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи».

«К сожалению, российская пропаганда старается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», - сказала Тихановская.

По ее словам, протестные требования не являются борьбой с Россией и не станут таковой. Также она призвала не верить «пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное».

Тихановская считает, что на прошедших выборах у Александра Лукашенко не было реальной поддержки населения и шансов на переизбрание. Из-за этого, по ее мнению, он «выбрал единственную тактику, которую знает: не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны».

Темы: Белоруссия, Отношения России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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09.09.2020, 13:45
Гость: Минск

Круто пропагандисты друг другу подпевают(в коментах). Раньше держал km.ru за умеренный достаточно взвешенный ресурс. Такого вульгарного зомбо троллинга не ожидал. С кадрами видно ,как и унас, в соответствующих структурах совсем швах.
09.09.2020, 13:34
Гость: :))

Влиянию Тихановской не поддадимся!
09.09.2020, 13:34
Гость: IgS

«Не поддаваться влиянию лжи» сказала тихановская...
09.09.2020, 13:27
Гость: Штурман

Мадам ради "швободы" белорусов бросила семью и не хочет больше травить на кухне тараканов. Ей,как предлагают в Одессе," лучше купить на базаре селедку и дурить ей мозги словами смысл который самой недоступно. Однозначно что история повторяется дважды и повтор в виде фарса. Нет! Кухарки не должны править государством даже если оно помещается в чемодане активистки.
09.09.2020, 13:15
Гость: Психиатр

В России то - проблема, а на вашем хваленом "западе" мозги проветрены уже настолько, что там вообще не проблема, к примеру, сказать, что "Путин сожрал всех первоклассников школы № 666". И ведь поверите, поголовно. А плохая у вас ТОЛЬКО Россия, да?
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