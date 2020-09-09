Тихановская призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи»

11:53

В Telegram-канале «Пул Первой» появилось видеообращение экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она призвала россиян «не поддаваться влиянию лжи».

«К сожалению, российская пропаганда старается максимально исказить происходящее в Беларуси. Я призываю вас не поддаваться влиянию лжи и знать истинную причину, почему белорусский народ требует ухода Лукашенко», - сказала Тихановская.

По ее словам, протестные требования не являются борьбой с Россией и не станут таковой. Также она призвала не верить «пропагандистским СМИ и политикам, утверждающим обратное».

Тихановская считает, что на прошедших выборах у Александра Лукашенко не было реальной поддержки населения и шансов на переизбрание. Из-за этого, по ее мнению, он «выбрал единственную тактику, которую знает: не допускать к выборам независимых кандидатов, бросать их в тюрьмы и выдворять из страны».