Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны
Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, предупреждает чешская военная разведка.
Как пишет РИА Новости, об этом говорится в недавно опубликованном отчете организации.
По мнению чешских военных аналитиков, сейчас наблюдается некий глобальный конфликт, который находится на первой стадии. Они отмечают падение значимости международного права, а необходимость ведения мирного диалога для разрешения возникающих противоречий поставлена под сомнение.
"Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - говорится в отчете разведки.
Причиной войны, по мнению авторов доклада, может стать нарастающее соперничество между США, Россией и Китаем.
Ранее похожую точку зрения высказал глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер. По его словам, на фоне пандемии коронавируса обострилась экономическая ситуация во многих странах мира. А именно экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопаности. Он отметил, что с учетом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям.
"Мы живем в то время, когда в мире царит тревога и неопределенность. Я полагаю, что риск заключается в том, что сейчас разворачиваются сразу несколько региональных конфликтов. Эскалация ведет к неверной оценке сложившейся ситуации - это то, от чего мы должны уберечь себя", - цитирует слвоа Картера ТАСС.
По его словам, именно просчеты в анализе обстановки в мире "привели к двум мировым войнам в прошлом столетии". "Лица, принимающие решения, порой не понимают последствия своих действий, что ведет к росту напряженности. Это означает, что все больше людей вовлекаются в военные конфликты, начинает применяться все более разнообразное вооружение. И такое течение событий уже трудно остановить, что в конечном счете приводит к полномасштабной войне", - предупредил он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У товарища Сталина просчеты тоже были,даже войска в июне на границе не были развернуты.А в Брестской крепости,которая являлась казармой с городским водопроводом,который немцы разрушили, оказались окруженными воинские подразделения.
Никакой Третьей мировой не будет. США уже беременны коммунистической революцией.К тому же у каждого по ядерной дубинке.Какая Третья мировая? Все заканчивается ваше время Запад.
Чешская разведка это серьёзно!
По его словам, именно просчеты в анализе обстановки в мире "привели к двум мировым войнам в прошлом столетии".
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вторая мировая война,или ВОВ по русски,по мнению и заключению ческой разведки началась из за ПРОСЧЕТОВ Гитлера и его свиты. Т.е. не человеко ненавистническая идеология немецкого национализма а простой просчет иначе и сегодня допустимо по мнению чехов проводить любую идеологию и не допустимо просчеты. Это прямое отрицание Нюренбергского Трибунала. Впрочем Чехия была актиной участницей Второй мировой войны на стороне фашистской Германии очевидно нынешняя власть в Чехии считает это простым просчетом.Печально...
На самом деле Чехи правы - идет нагнетание ситуации, накачивание агрессии и уничтожение здравомыслия. Пока не ясно, где и почему полыхнёт, но полыхнёт - точно.
Учитывая это, внутренние проблемы страны должны быть немедленно решены, но вы же понимаете, что некому и поздно. Уповаем на авось.