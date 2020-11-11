Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны

07:35 11.11.2020

Мир стоит перед угрозой новой мировой войны, предупреждает чешская военная разведка.

Как пишет РИА Новости, об этом говорится в недавно опубликованном отчете организации.

По мнению чешских военных аналитиков, сейчас наблюдается некий глобальный конфликт, который находится на первой стадии. Они отмечают падение значимости международного права, а необходимость ведения мирного диалога для разрешения возникающих противоречий поставлена под сомнение.

"Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", - говорится в отчете разведки.

Причиной войны, по мнению авторов доклада, может стать нарастающее соперничество между США, Россией и Китаем.

Ранее похожую точку зрения высказал глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер. По его словам, на фоне пандемии коронавируса обострилась экономическая ситуация во многих странах мира. А именно экономические кризисы в прошлом приводили к кризисам безопаности. Он отметил, что с учетом множества имеющихся в мире региональных конфликтов существует реальный риск возникновения ситуации, когда чей-либо просчет может привести к масштабным последствиям.

"Мы живем в то время, когда в мире царит тревога и неопределенность. Я полагаю, что риск заключается в том, что сейчас разворачиваются сразу несколько региональных конфликтов. Эскалация ведет к неверной оценке сложившейся ситуации - это то, от чего мы должны уберечь себя", - цитирует слвоа Картера ТАСС.

По его словам, именно просчеты в анализе обстановки в мире "привели к двум мировым войнам в прошлом столетии". "Лица, принимающие решения, порой не понимают последствия своих действий, что ведет к росту напряженности. Это означает, что все больше людей вовлекаются в военные конфликты, начинает применяться все более разнообразное вооружение. И такое течение событий уже трудно остановить, что в конечном счете приводит к полномасштабной войне", - предупредил он.