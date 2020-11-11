Власти Украины будут отселять россиян в резервации на время боевых действий

12:21 11.11.2020

Россияне, проживающие на Украине, могут быть принудительно отселены в "определенные места".

Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" внес в Верховную раду украинский кабинет министров.

В документе обозначены задачи правоохранителей, военнослужащих и органов местного самоуправления по сбору, сопровождению, охране и содержанию пленных и интернированных. Под последним, по словам авторов проекта, подразумеваются граждане тех стран, которые предпринимают агрессивные действия против Украины, если это нужно в интересах нацбезопасности, в частности, это касается России. которую Киев называет страной-агрессором.

Работа по выявлению таких лиц возложена на Службу безопасности Украины. А местным органам власти разрешается учавствовать в определении места для принудительного поселения и осуществлении мероприятий по их содержанию "в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Законопроект запрещает такому интернированному иностранцу покидать территорию Украины до отмены решения об интернировании. В свою очередь решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования