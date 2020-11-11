Власти Украины будут отселять россиян в резервации на время боевых действий
Россияне, проживающие на Украине, могут быть принудительно отселены в "определенные места".
Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" внес в Верховную раду украинский кабинет министров.
В документе обозначены задачи правоохранителей, военнослужащих и органов местного самоуправления по сбору, сопровождению, охране и содержанию пленных и интернированных. Под последним, по словам авторов проекта, подразумеваются граждане тех стран, которые предпринимают агрессивные действия против Украины, если это нужно в интересах нацбезопасности, в частности, это касается России. которую Киев называет страной-агрессором.
Работа по выявлению таких лиц возложена на Службу безопасности Украины. А местным органам власти разрешается учавствовать в определении места для принудительного поселения и осуществлении мероприятий по их содержанию "в соответствии с нормами международного гуманитарного права".
Законопроект запрещает такому интернированному иностранцу покидать территорию Украины до отмены решения об интернировании. В свою очередь решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования
Комментарии читателей Оставить комментарий
Идею создания концлагерей, как считают некоторые историки, Третий Рейх позаимствовал у англичан. Именно они первыми построили подобные «лагеря концентрации» во время войны с бурами в 1899—1902.
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Самыми первыми концлагерями были лагеря для военнопленных во время гражданской войны Севера и Юга в США. Например, Андерсонвилль, который построили южане в Джорджии. Условия там были ужасными: заключенные северяне умирали от голода, а их фотографии сложно отличить от снимков узников Дахау. Процветали инфекционные болезни, которые тогда еще пока не умели лечить.
Однако жизнь надсмотрщиков лагеря не сильно отличалась от жизни военнопленных. Дело в том, что к концу войны Конфедеративные Штаты переживали тяжелейший кризис продовольствия. Им было нечем кормить и лечить своих собственных солдат, не говоря уже о военнопленных.
Концлагеря северян, о которых известно гораздо меньше (историю пишет победитель), были порой даже более ужасными местами.
Большинство заключенных жили в палатках круглый год, а минусовая температура зимой в Мичигане не редкость. Туалетами были огромные ямы, содержимое которых просачивалось в резервуары с питьевой водой. Заключенных принуждали носить мешки вместо одежды, чтобы ограничить возможность побега .
Система наказаний в этом лагере было поистине садистской: заключенных подвешивали за ноги, или ставили босиком в сугроб на несколько часов. Об этом сообщает "Рамблер".
В России?
Здоровы ли вы?
Вряд ли иностранцам на Украине можно иметь недвижимость.
Двойное гражданство для плебса запрещено.
Стало быть у тех россиян имеется только ВНЖ.
Это Б. Коломойскому можно тройное гражданство иметь)))))
А зачем россияне там живут и имеют там недвижимость, когда Россия-матушка обезлюдеет, вона уже мигрантов завозят.
Дома надо жить, где родился там и пригодился.
России необходимо восполнять население русскими или теми, кто по духу и менталитету считают себя русскими (неважно на какую букву оканчиварется фамилия), не принимающие и даже ненавидящие Бандеру и==
Как грцццо, начните с себя ,АБ.
Вы по всем параметрам подходите- русский по духу и менталитету, ненавидите ведь " Бандеру и прочую современную НЕОБАНДЕРОВСКУЮ мерзоту,"
хватит по берлинам околачиваться, берите всю семью и айда к нам!!!
Ну, а мы, чего скажем!? Думаю, ничего.
Вот амеры вас развели
На них вы будете молится
Майдан у вас устроили
И вся страна как психбольница...
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С кастрюлями на головах
Скакали в Киеве - столице
С одной извилиной в мозгах
И вся страна как психбольница...
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Скакали зомби на майдане
Толпой озлобленные лица
Герой Бандера! Все кричали
И вся страна как психбольница...
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И маскаляку на гиляку
Орали также эти лица
Понравились они поляку
И вся страна как психбольница...
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Вот "Беркут" в Киеве сожгли
Бандеровцы в своей столице
Но никого не привлекли
И вся страна как психбольница...
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В Одессе тоже много жгли
И начали потом гордиться
Что колорадов подожгли
Вот что такое психбольница...
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Вот русский укры запретили
Почти везде, даже в больницах
На кухне впрочем разрешили
И мову всем в мозги вдолбили
И вся страна как психбольница...
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Дед Мороз теперь им враг
А снегурочка вражица
Каждый УКР ну дурак!
И вся страна как психбольница...
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Вот Киев Кыуевом обозвали
Ведь надо было умудритья
Все киевляне промолчали
И возмущаться не начали
И вся страна как психбольница...
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Безвиз и моют унитазы
По Польше укры за границей
Почти бесплатно и в экстазе
И вся страна как психбольница...
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Вот русский говорит братан
Хохлы воротят свои лица
От злобы бормоча ватан
И вся страна как психбольница...
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Вот невменяема страна
Бандера может ей гордиться
Вот нация совсем больна
И вся страна как психбольница...
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Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей и других паразитов и их подхрюкивателей