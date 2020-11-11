Власти Украины будут отселять россиян в резервации на время боевых действий

Россияне, проживающие на Украине, могут быть принудительно отселены в "определенные места".

Как пишет ТАСС, соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период" внес в Верховную раду украинский кабинет министров.

В документе обозначены задачи правоохранителей, военнослужащих и органов местного самоуправления по сбору, сопровождению, охране и содержанию пленных и интернированных. Под последним, по словам авторов проекта, подразумеваются граждане тех стран, которые предпринимают агрессивные действия против Украины, если это нужно в интересах нацбезопасности, в частности, это касается России. которую Киев называет страной-агрессором.

Работа по выявлению таких лиц возложена на Службу безопасности Украины. А местным органам власти разрешается учавствовать в определении места для принудительного поселения и осуществлении мероприятий по их содержанию "в соответствии с нормами международного гуманитарного права".

Законопроект запрещает такому интернированному иностранцу покидать территорию Украины до отмены решения об интернировании. В свою очередь решение об отмене интернирования принимается немедленно после окончания боевых действий и принятия указа президента Украины об отмене военного положения или при отсутствии причин, послуживших основанием для интернирования

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.11.2020, 20:40
    Гость: а англичане

    Идею создания концлагерей, как считают некоторые историки, Третий Рейх позаимствовал у англичан. Именно они первыми построили подобные «лагеря концентрации» во время войны с бурами в 1899—1902.
    -----------------------
    Самыми первыми концлагерями были лагеря для военнопленных во время гражданской войны Севера и Юга в США. Например, Андерсонвилль, который построили южане в Джорджии. Условия там были ужасными: заключенные северяне умирали от голода, а их фотографии сложно отличить от снимков узников Дахау. Процветали инфекционные болезни, которые тогда еще пока не умели лечить.
    Однако жизнь надсмотрщиков лагеря не сильно отличалась от жизни военнопленных. Дело в том, что к концу войны Конфедеративные Штаты переживали тяжелейший кризис продовольствия. Им было нечем кормить и лечить своих собственных солдат, не говоря уже о военнопленных.
    Концлагеря северян, о которых известно гораздо меньше (историю пишет победитель), были порой даже более ужасными местами.

    Большинство заключенных жили в палатках круглый год, а минусовая температура зимой в Мичигане не редкость. Туалетами были огромные ямы, содержимое которых просачивалось в резервуары с питьевой водой. Заключенных принуждали носить мешки вместо одежды, чтобы ограничить возможность побега .
    Система наказаний в этом лагере было поистине садистской: заключенных подвешивали за ноги, или ставили босиком в сугроб на несколько часов. Об этом сообщает "Рамблер".

  2. 11.11.2020, 20:21
    Гость: захотели халявной недвижимости, россиян

    В России?
    Здоровы ли вы?

    Вряд ли иностранцам на Украине можно иметь недвижимость.
    Двойное гражданство для плебса запрещено.
    Стало быть у тех россиян имеется только ВНЖ.
    Это Б. Коломойскому можно тройное гражданство иметь)))))
    А зачем россияне там живут и имеют там недвижимость, когда Россия-матушка обезлюдеет, вона уже мигрантов завозят.
    Дома надо жить, где родился там и пригодился.

  3. 11.11.2020, 20:08
    Гость: Гы-гы-гы- Александр из Берлина-пенсионер ПИСАЛ

    России необходимо восполнять население русскими или теми, кто по духу и менталитету считают себя русскими (неважно на какую букву оканчиварется фамилия), не принимающие и даже ненавидящие Бандеру и==

    Как грцццо, начните с себя ,АБ.

    Вы по всем параметрам подходите- русский по духу и менталитету, ненавидите ведь " Бандеру и прочую современную НЕОБАНДЕРОВСКУЮ мерзоту,"
    хватит по берлинам околачиваться, берите всю семью и айда к нам!!!

  5. 11.11.2020, 19:38
    Гость: Вся страна как психбольница

    Вот амеры вас развели
    На них вы будете молится
    Майдан у вас устроили
    И вся страна как психбольница...
    --
    С кастрюлями на головах
    Скакали в Киеве - столице
    С одной извилиной в мозгах
    И вся страна как психбольница...
    --
    Скакали зомби на майдане
    Толпой озлобленные лица
    Герой Бандера! Все кричали
    И вся страна как психбольница...
    --
    И маскаляку на гиляку
    Орали также эти лица
    Понравились они поляку
    И вся страна как психбольница...
    --
    Вот "Беркут" в Киеве сожгли
    Бандеровцы в своей столице
    Но никого не привлекли
    И вся страна как психбольница...
    --
    В Одессе тоже много жгли
    И начали потом гордиться
    Что колорадов подожгли
    Вот что такое психбольница...
    --
    Вот русский укры запретили
    Почти везде, даже в больницах
    На кухне впрочем разрешили
    И мову всем в мозги вдолбили
    И вся страна как психбольница...
    --
    Дед Мороз теперь им враг
    А снегурочка вражица
    Каждый УКР ну дурак!
    И вся страна как психбольница...
    --
    Вот Киев Кыуевом обозвали
    Ведь надо было умудритья
    Все киевляне промолчали
    И возмущаться не начали
    И вся страна как психбольница...
    --
    Безвиз и моют унитазы
    По Польше укры за границей
    Почти бесплатно и в экстазе
    И вся страна как психбольница...
    --
    Вот русский говорит братан
    Хохлы воротят свои лица
    От злобы бормоча ватан
    И вся страна как психбольница...
    --
    Вот невменяема страна
    Бандера может ей гордиться
    Вот нация совсем больна
    И вся страна как психбольница...
    --
    Александр из Берлина - пенсионер, враг русофобов, троллей и других паразитов и их подхрюкивателей

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