В Карабахе сообщили о нападении азербайджанских военных

© KM.RU, Стоп-кадры из видео Министерства обороны РФ

Азербайджанские военные попытались напасть на пост армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР),  трое военнослужащих получили ранения. 

«11 декабря около 20:40 противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — цитируют заявление пресс-службы минобороны НКР «Известия».

Кроме того, в ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанской прессе сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.

10 декабря в Нагорном Карабахе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля российских миротворцев. Инцидент произошел на 4-м километре трассы Степанакерт–Аскеран. Автомобиль Suzuki, в котором находились два человека, съехал с проезжей части и столкнулся с автомобилем «Урал», который принадлежит российским миротворческим войскам. В результате ДТП водитель Suzuki и его пассажир погибли на месте. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.12.2020, 18:19
    Гость: Такие дела

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян делает все, чтобы привести страну к пропасти. При этом он перестал считать Службу национальной безопасности (СНБ) частью народа, так как потерял над ней контроль.

    Об этом пишет ереванская газета «Иратес».

    Армянская пресса заявила о «брожении» в спецслужбах Армении. Там считают, что вскоре оно может достичь переломного момента.

  3. 12.12.2020, 16:49
    Гость: охотник за бакланами

    Тем временем, РФ претендует на земли Казахстана :
    АЛМА-АТА, 12 дек - РИА Новости. МИД Казахстана заявил, что недоумевает в связи с высказываниями депутата Госдумы РФ Вячеслава Никонова о землях республики, которые, по его словам, были подарены Россией.

    Как сообщает пресс-служба ведомства, Никонов в телеэфире сказал, что "территория Казахстана - это большой подарок со стороны России", в связи с этим в МИД был приглашен временный поверенный в делах РФ Александр Комаров.

  5. 12.12.2020, 15:40
    Гость: АЗРАИЛЬ

    Это не перемирие и не прекращение огня ,это пока просто небольшая передышка под названием разведение сторон. Земли армянские и должны принадлежать армянам. А каким способом это будет достигнуто ??? Всё ещё впереди.

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