В Карабахе сообщили о нападении азербайджанских военных
Азербайджанские военные попытались напасть на пост армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), трое военнослужащих получили ранения.
«11 декабря около 20:40 противник предпринял попытку атаковать одну из военных позиций, расположенных на южном направлении армии обороны. В результате перестрелки трое резервистов получили огнестрельные ранения различной степени тяжести», — цитируют заявление пресс-службы минобороны НКР «Известия».
Кроме того, в ведомстве опровергли появившиеся в азербайджанской прессе сведения о вооруженной провокации с армянской стороны на участке Гадрута.
10 декабря в Нагорном Карабахе произошло смертельное ДТП с участием автомобиля российских миротворцев. Инцидент произошел на 4-м километре трассы Степанакерт–Аскеран. Автомобиль Suzuki, в котором находились два человека, съехал с проезжей части и столкнулся с автомобилем «Урал», который принадлежит российским миротворческим войскам. В результате ДТП водитель Suzuki и его пассажир погибли на месте.
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