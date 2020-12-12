СМИ сообщили о сомнениях США в шансах запустить «Северный поток-2»

Фото с сайта twitter.com

Соединенные Штаты убеждены, что у энергетического проекта «Северный поток-2» нет шансов на реализацию и по трубопроводу не будут вестись поставки российского газа. Об этом пишет независимый биржевой портал Ariva.dе  со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства США

«Это трубопровод, по которому никогда не будет транспортироваться российский газ», — сказал собеседник.

Источник также отметил, что «если бы [компания] Nord Stream 2 [AG] могла на самом деле завершить проект, то они бы [компания] это уже давно сделали».

Днем ранее российское судно «Фортуна» начало достраивать участкое газовой трубы, проходящей по шельфу в исключительной экономической зоне Германии. Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является «Газпром», пояснил, что трубоукладчик уложит 2,6-километровый участок газопровода в водах на глубине менее 30 метров.

По информации СМИ, трубопровод уже построен более чем на 90%. Теперь работникам осталось уложить около150 километров, в том числе около 147 километров в водах Дании и несколько километров в Германии.

Напомним, что реализация проекта была приостановлена в конце 2019 года из-за американских санкций. Под них тогда попали иностранные подрядчики.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2020, 01:13
    Гость: Если что так

    Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет «Булава» в рамках плановых мероприятий боевой подготовки. Залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря.

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