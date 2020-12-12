В Казахстане возмутились из-за слов о «подаренных Россией землях»

Временного поверенного в делах России в Казахстане Александра Комарова пригласили в МИД Казахстана в связи с высказываниями депутата Государственной думы Вячеслава Никонова. Поводом для вызова стали слова депутата о том, что территория Казахстана — это «большой подарок со стороны России». Замглавы МИДа страны Марат Сыздыков выразил недоумение поверенному, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление ведомства.

МИД Казахстана вручил ноту Комарову. «Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами»,— сообщает сайт МИДа.

Вячеслав Никонов — соведущий программы «Большая игра» на «Первом канале». В ходе выпуска от 10 декабря, посвященного годовщине подписания Беловежских соглашений, он рассуждал, какие из бывших советских республик и стран зоны влияния СССР появились благодаря России. «Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. — ред.) существовали, но существовали гораздо южнее Казахстана. Это большой подарок со стороны России и Советского Союза»,—  заявил Никонов в эфире «Первого канала».

После ноты казахстанского МИДа Никонов заявил, что еще раз выражает «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана». «Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами республики Казахстан»,— написал депутат в своем Telegram. По его словам, именно об этом он и говорил, выступая в телеэфире.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.12.2020, 01:16
    Гость: соведущий программы «Большая игра»

    Отключить программу на территории Казахстана, и дело замято.

  2. 13.12.2020, 01:12
    Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

    Забавность ситуации в том, что бывшие однопартийцы Никонова по КПСС вначале "одаривают", хотя их об этом и никто не просит, а потом напоминают о благодарности за "подарок". А может просто ничего и никому не надо было "дарить" господа коммунисты? Про..ав страну вы поумнели, или вам просто мало досталось?

  4. 13.12.2020, 00:18
    Гость: Оттудова

    Бараны всегда стараются переписать свою историю. И при этом ещё будут громко блеять.

  5. 13.12.2020, 00:05
    Гость: Слава

    Помню, как то в поезде, студентка казашка убеждала соседей по купе что Саратов на самом деле Актау... Я помню ещё живыми людей, которые были свидетелями массового переселения казахского населения в Саратовскую область, которое началось в 1929 году, и продолжалось до середины 30-х, даже жуткий голод Поволжья их не останавливал, что то вроде межклановой войны у них было с их слов. А теперь уже и Саратов Актау

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