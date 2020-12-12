В Казахстане возмутились из-за слов о «подаренных Россией землях»

19:30 12.12.2020

Временного поверенного в делах России в Казахстане Александра Комарова пригласили в МИД Казахстана в связи с высказываниями депутата Государственной думы Вячеслава Никонова. Поводом для вызова стали слова депутата о том, что территория Казахстана — это «большой подарок со стороны России». Замглавы МИДа страны Марат Сыздыков выразил недоумение поверенному, пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление ведомства.

МИД Казахстана вручил ноту Комарову. «Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами»,— сообщает сайт МИДа.

Вячеслав Никонов — соведущий программы «Большая игра» на «Первом канале». В ходе выпуска от 10 декабря, посвященного годовщине подписания Беловежских соглашений, он рассуждал, какие из бывших советских республик и стран зоны влияния СССР появились благодаря России. «Казахстана просто не существовало. Северный Казахстан вообще не был заселен. Они (казахи. — ред.) существовали, но существовали гораздо южнее Казахстана. Это большой подарок со стороны России и Советского Союза»,— заявил Никонов в эфире «Первого канала».

После ноты казахстанского МИДа Никонов заявил, что еще раз выражает «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана». «Полагаю, что интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР, ставших границами республики Казахстан»,— написал депутат в своем Telegram. По его словам, именно об этом он и говорил, выступая в телеэфире.