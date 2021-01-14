Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа опасным прецедентом
Блокировка микроблога президента США Дональда Трампа в Twitter из-за беспорядков в Вашингтоне была оправданной. Однако такое решение является опасным прецедентом, заявил глава владеющей соцсетью одноименной компании Джек Дорси.
«Я считаю, что для Twitter это было правильным решением. Вред в офлайне в результате высказываний в интернете очевиден... [Однако] необходимость предпринимать эти действия разделяет на фрагменты общественное обсуждение. Они разделяют нас и создают прецедент, который, я считаю, опасен», — заявил Дорси. Об этом он написал на своей странице.
По его словам, опасность заключается во власти, «которую отдельный человек или корпорация имеет над частью глобального общественного обсуждения». «Я считаю, что запрет — это наша неспособность в конечном итоге способствовать здоровому общению», — пояснил Дорси.
6 января сторонники Дональда Трампа пошли на штурм здания Конгресса США, где в этот момент утверждали результаты последних президентских выборов, и смогли прорваться внутрь. Пойти к зданию Конгресса своих сторонников призвал сам американский лидер. В результате столкновений с полицией пять человек, включая стража порядка, погибли.
После этого события Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Дональда Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил аккаунт президента возможности загружать видео.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Вся шумиха поднятая либеральной конспирологической кастой космополитов вокруг "штурма Капитолия" это наглая ничем не прикрытая попытка манипулирования огромными массами людей через лживую пропаганду посредством ТВ и СМИ. Закрытие аккуанта Трампа злонамеренная, предумышленная и несправедливая акция руководства Твитер. Руководство Твитер тупо и подло прогнулось под требования мировой финансовой эакулисы глобалистов, пытающихся управлять миром и манипулировать сознанием людей. Получается террористы, педофилы, насильники обладают более свободными правами чем законно избранный президент Трамп.
Крутится как уж на сковородке , так пральна , но так не пральна. Лицо истиной демократии какая она есть на самом деле..