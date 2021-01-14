Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа опасным прецедентом

11:47 14.01.2021

Блокировка микроблога президента США Дональда Трампа в Twitter из-за беспорядков в Вашингтоне была оправданной. Однако такое решение является опасным прецедентом, заявил глава владеющей соцсетью одноименной компании Джек Дорси.

«Я считаю, что для Twitter это было правильным решением. Вред в офлайне в результате высказываний в интернете очевиден... [Однако] необходимость предпринимать эти действия разделяет на фрагменты общественное обсуждение. Они разделяют нас и создают прецедент, который, я считаю, опасен», — заявил Дорси. Об этом он написал на своей странице.

По его словам, опасность заключается во власти, «которую отдельный человек или корпорация имеет над частью глобального общественного обсуждения». «Я считаю, что запрет — это наша неспособность в конечном итоге способствовать здоровому общению», — пояснил Дорси.

6 января сторонники Дональда Трампа пошли на штурм здания Конгресса США, где в этот момент утверждали результаты последних президентских выборов, и смогли прорваться внутрь. Пойти к зданию Конгресса своих сторонников призвал сам американский лидер. В результате столкновений с полицией пять человек, включая стража порядка, погибли.

После этого события Twitter и Facebook заблокировали аккаунты Дональда Трампа в соцсетях, а YouTube временно лишил аккаунт президента возможности загружать видео.