В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, пишет РИА Новости.

Ранее подобное предложение высказала полпред, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова. Она предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать, чего же хотят жители региона.

"Это предложение  стало, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", — заявил Пушилин, отметив, что важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.

По его словам, в случае, если будет принято решение о проведении нового референдума, власти республики будут содействовать любым международным наблюдателям.

Глава ДНР подчеркнул, что международное сообщество должно четко понимать, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе — это нонсенс и даже в определенной степени содействие тем преступлениям, которые Киев совершает против жителей Донбасса.

В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов они объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 20.01.2021, 15:02
    Гость: Правильно!

    Именно от этой "удавки" бандеры мечтают и срочно собираются бежать до Канадской границы.

  4. 20.01.2021, 15:00
    Гость: д. советник

    Уважаемый а РФ не находится в такой же дупе? Не верите ? Сравните численность населения с 1991 и 2021.

  5. 20.01.2021, 14:57
    Гость: Дураку понятно, что:

    Донбас, - это и есть Россия! Только коррумпированное и зависимое от Запада правительство РФ не хочет этого видеть и признавать.

Все комментарии (34)
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