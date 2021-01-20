В ДНР готовы повторно провести референдум о статусе Донбасса

09:54 20.01.2021

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, пишет РИА Новости.

Ранее подобное предложение высказала полпред, глава МИД самопровозглашенной республики Наталья Никонорова. Она предложила членам Совбеза ООН с помощью международно признанного референдума узнать, чего же хотят жители региона.

"Это предложение стало, по сути, нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году", — заявил Пушилин, отметив, что важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права.

По его словам, в случае, если будет принято решение о проведении нового референдума, власти республики будут содействовать любым международным наблюдателям.

Глава ДНР подчеркнул, что международное сообщество должно четко понимать, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе — это нонсенс и даже в определенной степени содействие тем преступлениям, которые Киев совершает против жителей Донбасса.

В апреле 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов они объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.