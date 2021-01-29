Украина ввела секретные санкции против России

13:45 29.01.2021

Украинские власти решили ввести очередные экономические ограничения в отношении российских граждан и компаний

Украинский президент Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Этим решением были наложены санкции на физических и юридических лиц в России.

Впрочем, в указе Зеленского, опубликованном на его официальном сайте, нет списка конкретных лиц и компаний, попадающих под ограничения.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) внесла предложения о применении персональных санкций в отношении россиян. Эту инициативу поддержал СНБО, а теперь и президент Зеленский.

Ответственный за выполнением указа — глава СНБО Алексей Данилов. Вместе с тем в документе отмечается, что одно из решений СНБО засекречено. Реализацией и мониторингом эффективности санкций в соответствии с указом займутся кабинет министров, Служба безопасности и Национальный банк Украины.

Украинскому МИДу поручено проинформировать о введении санкций Евросоюз и США и «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».

Ранее в прошлом году Украина ввела против России ограничительные меры в отношении российских авиационных компаний.

Против тех, кто летает в Крым

«Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым», — написал депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В перечень таких компаний попали 13 авиакомпаний. Но, по словам главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия, этот список еще предстоит утвердить на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Тем не менее, как передает ТАСС, компании, которые с большой вероятностью попадут под ограничения, известны. Среди них АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания Азимут» и другие.

В ноябре прошлого года Украина ввела аналогичные санкции. Киев наложил заочные аресты на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре Крыма, являющейся подразделением Офиса генерального прокурора Украины. Позднее стало известно о введении подобных ограничений еще на 44 пассажирских самолета России.

Эти ограничения Украина считает целесообразными, так как Киев до сих пор придерживается мнения, что Крым — это украинская территория, только временно оккупированная. При этом в 2014 году среди крымчан прошел референдум, в котором приняли участие большинство жителей полуострова. Практически все они изъявили желание о переходе территории под российскую юрисдикцию — за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке в 80%.

Россия также вводит ответные меры против Украины. В декабре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил санкционный список из 849 граждан этой страны. В нем, в частности, фигурируют спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».

В этом перечне также есть фамилия экс-президента Украины Петра Порошенко. Он попал под ограничения в сентябре прошлого года.

Украина и Россия вводят санкции друг против друга с 2014 года. Сначала поводом для санкций стало присоединение Крыма к России, а затем конфликт на юго-востоке Украины. Россия настаивает на том, что не имеет отношения к вооруженному противостоянию на юго-востоке соседней страны, а присоединение Крыма прошло на законных основаниях.

В ответ на украинские санкции Россия обычно дает симметричный ответ. В том числе вводит ограничения на ввоз ряда товаров.

В конце августа 2018 года официальный Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Поводом послужило строительство Крымского моста. В список попали 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив.

Автор: Милана Геликова