Украина ввела секретные санкции против России
Украинский президент Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Этим решением были наложены санкции на физических и юридических лиц в России.
Впрочем, в указе Зеленского, опубликованном на его официальном сайте, нет списка конкретных лиц и компаний, попадающих под ограничения.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) внесла предложения о применении персональных санкций в отношении россиян. Эту инициативу поддержал СНБО, а теперь и президент Зеленский.
Ответственный за выполнением указа — глава СНБО Алексей Данилов. Вместе с тем в документе отмечается, что одно из решений СНБО засекречено. Реализацией и мониторингом эффективности санкций в соответствии с указом займутся кабинет министров, Служба безопасности и Национальный банк Украины.
Украинскому МИДу поручено проинформировать о введении санкций Евросоюз и США и «поставить перед ними вопрос о применении аналогичных ограничительных мер».
Ранее в прошлом году Украина ввела против России ограничительные меры в отношении российских авиационных компаний.
Против тех, кто летает в Крым
«Украина ввела санкции против российских и иностранных авиаперевозчиков из-за осуществления полетов в пределах запретной зоны над временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым», — написал депутат Верховной рады, член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
В перечень таких компаний попали 13 авиакомпаний. Но, по словам главы Мининфраструктуры Украины Владислава Криклия, этот список еще предстоит утвердить на уровне Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Тем не менее, как передает ТАСС, компании, которые с большой вероятностью попадут под ограничения, известны. Среди них АО «Вологодское авиационное предприятие», АО «Красавиа», АО «Комиавиатранс», АО «Авиакомпания Азимут» и другие.
В ноябре прошлого года Украина ввела аналогичные санкции. Киев наложил заочные аресты на 109 самолетов российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в Крым. Об этом сообщили в так называемой прокуратуре Крыма, являющейся подразделением Офиса генерального прокурора Украины. Позднее стало известно о введении подобных ограничений еще на 44 пассажирских самолета России.
Эти ограничения Украина считает целесообразными, так как Киев до сих пор придерживается мнения, что Крым — это украинская территория, только временно оккупированная. При этом в 2014 году среди крымчан прошел референдум, в котором приняли участие большинство жителей полуострова. Практически все они изъявили желание о переходе территории под российскую юрисдикцию — за воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно при явке в 80%.
Россия также вводит ответные меры против Украины. В декабре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил санкционный список из 849 граждан этой страны. В нем, в частности, фигурируют спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, а также депутаты от пропрезидентской партии «Слуга народа».
В этом перечне также есть фамилия экс-президента Украины Петра Порошенко. Он попал под ограничения в сентябре прошлого года.
Украина и Россия вводят санкции друг против друга с 2014 года. Сначала поводом для санкций стало присоединение Крыма к России, а затем конфликт на юго-востоке Украины. Россия настаивает на том, что не имеет отношения к вооруженному противостоянию на юго-востоке соседней страны, а присоединение Крыма прошло на законных основаниях.
В ответ на украинские санкции Россия обычно дает симметричный ответ. В том числе вводит ограничения на ввоз ряда товаров.
В конце августа 2018 года официальный Киев подготовил новый пакет антироссийских санкций. Поводом послужило строительство Крымского моста. В список попали 19 юридических лиц, причастных к строительству моста через Керченский пролив.
Автор: Милана Геликова
Комментарии читателей Оставить комментарий
Следовательно, Бжезинский такой умный, что предвидел, что Кремль заглотнет приманку. А дальше - разрушение. Кто этого не понимает - дурак.
Само по себе ничего не происходит в мире государств и других политических субъектов.В свое время, кажись, "железный канцлер" заметил, что великие вопросы истории решаются железом и кровью, а не пустопорожней болтовней.Просто сидеть, да гадать - пустое дело.В Украине выведут с помощью Запада "скацапизованных", как они пишут, расейские герои по...т на диванах - тем все и закончится.Еще и непонятно, что быстрее произойдет, в смысле - что быстрее "разделится".
Те же результаты показал бы и референдум, проведи его сейчас с теми же вопросами.Или кто-то сомневается в ином результате? Правда, в Украине по отношению ко многим - колониальный режим, там при неправильном ответе на вопрос,:"Чей Крым?" можно получить срок. Ну, еще бы! Предки "свидомых" воевали с Туреччиной за него, а теперь -на! Не успели еще отжать побережье, особенно на ЮБК, как "маскали" все забрали. Да, на сессии ГА ООН никто не смеялся, резолюцию о непризнании результатов референдума поддержали члены ООН, в которых проживает меньшинство населения планеты, остальные либо проголосовали против, либо воздержались, либо послали "цивилизованный мир", как говорят у нас на Закарпатьи, " в Рахив", понятно, куда, и не явились на просмотр "комедии". Вот так.Но если бы крымчане были под стать мужественным народам, вроде израильтян, вьетнамцев, алжирцев, хорватов, косаваров, да и многих других, они бы не на референдум шли, а потребовали от местных властей срочного создания Армии освобождения Крыма. И решили бы вопрос руба. А то пришли на Перекоп несколько десятков беркутовцев, готовых полечь там, да добровольцы-казаки Кубани. И все. Выводы надо делать "борцам за свободу".
Не будь сейчас крымнаша и луганско-донбасского тупика не было бы фактически и реальной почвы для длительного враждебного противостояния двух братских народов. Вполне логично поэтому предположить, что создание этих двух очагов напряженности было изначально включено в план проводимого на Украине госпереворота. Каким ещё другим путём можно было бы так отравить отношения двух государств, чтобы они никогда больше не слились в империю, способную проводить самостоятельную и независимую политику. Не зря запад так лояльно относится к манипуляциям с конституцией и обнулениям в России.
Боитесь отвечать за свои преступления перед Украиной. Посеете ветер, пожнете бурю.