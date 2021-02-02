Армения подала в ЕСПЧ жалобу против Азербайджана

Правительство Армении подало в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Азербайджана. 

Как сообщает РИА Новости, это первая межгосударственная жалоба, поданая Арменией в ЕСПЧ. 

Армения обвиняет Азербайджан в конвенционных нарушениях во время боев в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. В частности, Ереван настаивает на том, что Баку нарушили права жителей Карабаха и Армении на "жизнь, защиту от пыток и бесчеловечного обращения, неприкосновенность, собственность, частную и семейную жизнь, образование".

Отмечается, что в жалобе также подняты вопросы защиты прав военнопленных и гражданских лиц, переселенного населения Карабаха, раненых граждан, родных погибших, лиц, потерявших собственность, представителей местных и международных СМИ.

Боевые столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

Бои продолжались полтора месяца. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали документ, в котором они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.

Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

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