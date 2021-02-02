США хотят снабдить газопровод «Северный поток-2» механизмом отключения

16:22 2.02.2021

Газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что США могут снять санкции с газопровода, если Россия не будет использовать его против Украины и других стран Восточной Европы.

Также отмечается, что новая администрация США уже дала понять Германии о готовности вести диалог о снятии санкций, если немецкая сторона предложит механизм для защиты украинских интересов, сообщает «Интерфакс».

При этом отмечается, что США хотят оборудовать газопровод «Северный поток-2» механизмом отключения поставок газа. США считают, что данный механизм может быть задействован в случае, если «Москва попытается надавить на Украину ограничением поставок газа» через имеющийся транзитный газопровод.

Еще одним пожеланием США является то, что Германия «должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода».