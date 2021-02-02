США хотят снабдить газопровод «Северный поток-2» механизмом отключения
Газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники сообщила, что США могут снять санкции с газопровода, если Россия не будет использовать его против Украины и других стран Восточной Европы.
Также отмечается, что новая администрация США уже дала понять Германии о готовности вести диалог о снятии санкций, если немецкая сторона предложит механизм для защиты украинских интересов, сообщает «Интерфакс».
При этом отмечается, что США хотят оборудовать газопровод «Северный поток-2» механизмом отключения поставок газа. США считают, что данный механизм может быть задействован в случае, если «Москва попытается надавить на Украину ограничением поставок газа» через имеющийся транзитный газопровод.
Еще одним пожеланием США является то, что Германия «должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не а у пиндосрв есть хоть искорка разума хотя о чем это я у них своя честная конкуренция
Китай будет его брать по цене дешевле себестоимости и тогда сама Россия почувствует нехватку денег.
Такие условия США на транзит газа ставят только вассалам. Чем больше у них идут на поводу тем больше они наглеют. Были времена когда в подобном тоне они и думать не могли. Тогда уважали великую страну а сейчас ни во что не ставят
""Германия должна помочь Украине расширить газовую инфраструктуру для транспортировки водорода""
Проблем нет от слова совсем. Водород будем транспортировать в виде его стабильного соединения с кислородом (прозрачная нетоксичная жидкость). Водопроводчики польские проложат трубу. Откуда и куда пока не ясно. Предлагаю из Балтийского моря в районе Гамбурга в Черное у Потемкинской Лестницы, а перекачивать воду будут насосы. Гарантируем бесперебойную (кроме зимних месяцев, когда труба замерзнет) поставку водорода в одну сторону. Если клиент захочет - можем качать водород в виде воды реверсом.
Россия будет поставлять газ в Европу теми путями и способами, которые ей экономически выгоднее. Если выгоднее будет поставлять газ в Китай, то и сама Европа может ощутить его нехватку.