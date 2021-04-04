Бывший наследный принц Иордании помещен под домашний арест

В Иордании арестовали около 20 человек по подозрению в заговоре с целью свержения короля. Под домашним арестом оказался и бывший наследный принц Хамза бен Хусейн, сообщает РБК.

«Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться или встречать с людьми, поскольку на тех встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля», — сказал Хамза бен Хусейн в видеообращении.

По словам бывшего наследного принца, он находится под домашним арестом, ему отключили интернет и телефон. В то же время Хамза бен Хусейн добавил, что его лично не обвиняли в замечаниях в адрес представителей власти.

Он также заявил, что не участвовал ни в каком «иностранном заговоре» и раскритиковал работу властей. «Я не несу ответственность за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и с каждым годом становились все хуже», — заявил Хамза бен Хусейн.

 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 04.04.2021, 11:28
    Гость: Stalker

    Все как всегда. Если в стране засилье коррупции, некомпетентности, воровства или возникла сложная экономическая ситуация по вине политического руководства страны, то лучший способ отвлечь внимание общественности от этого это поиск внутренних или внешних врагов. Мол, вихри враждебные веют над нами. Никому ничего это не напоминает ?

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