Бывший наследный принц Иордании помещен под домашний арест

10:11 4.04.2021

В Иордании арестовали около 20 человек по подозрению в заговоре с целью свержения короля. Под домашним арестом оказался и бывший наследный принц Хамза бен Хусейн, сообщает РБК.

«Меня посетил начальник генерального штаба Вооруженных сил Иордании, который сообщил, что мне не разрешается выходить на улицу, общаться или встречать с людьми, поскольку на тех встречах, на которых я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля», — сказал Хамза бен Хусейн в видеообращении.

По словам бывшего наследного принца, он находится под домашним арестом, ему отключили интернет и телефон. В то же время Хамза бен Хусейн добавил, что его лично не обвиняли в замечаниях в адрес представителей власти.

Он также заявил, что не участвовал ни в каком «иностранном заговоре» и раскритиковал работу властей. «Я не несу ответственность за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые преобладали в нашей правительственной структуре последние 15-20 лет и с каждым годом становились все хуже», — заявил Хамза бен Хусейн.