Около 200 человек пострадали в результате беспорядков в Иерусалиме
Около 200 палестинцев получили ранения в результате беспорядков в Восточном Иерусалиме, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство WAFA.
По его данным, в основном протесты проходили недалеко от мечети Аль-Акса. Полицейские стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Вечером 7 мая волнения вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.
На фоне этих событий лидер палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совбеза для обсуждения произошедшего в Восточном Иерусалиме.
В 1956 году Иордания вместе с БАПОР приняла решение поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, однако они не получили документы на право собственности на жилье.
Комментарии читателей Оставить комментарий
почему вас это волнует?
Вероятно,
Эта новость есть в адский газете "Вельзевул", там проверьте.
Готовит площадку для третьего храма.
Как раз не отдавал Крым на просьбы Рузвелта и черчилля,что и послужило причиной задержки со Вторым фронтом. Шантаж.
Вы откуда это все выкопали,чудо юдо?
Почему по сей день нет новости о величайшей трагедии из трагедий?
"По меньшей мере 44 верующих из числа ортодоксальных евреев погибли и более ста серьезно пострадали в результате давки на фестивале Лаг ба-Омер ("Праздник костров") на горе Мерон на севере Израиля. Служба спасения Израиля Magen David Adom (MDA) заявила, что 103 человека получили ранения, в том числе "десятки" со смертельным исходом."