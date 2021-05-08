Около 200 человек пострадали в результате беспорядков в Иерусалиме

Около 200 палестинцев получили ранения в результате беспорядков в Восточном Иерусалиме, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство WAFA.

По его данным, в основном протесты проходили недалеко от мечети Аль-Акса. Полицейские стреляли по людям резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Вечером 7 мая волнения вспыхнули сразу в двух районах Восточного Иерусалима — возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей. В результате уже больше недели продолжаются акции протеста, перерастающие в беспорядки.

На фоне этих событий лидер палестинской национальной администрации Махмуд Аббас поручил представителю Палестины в ООН запросить заседание Совбеза для обсуждения произошедшего в Восточном Иерусалиме.

В 1956 году Иордания вместе с БАПОР приняла решение поселить 28 семей в районе Шейх Джаррах в Иерусалиме, однако они не получили документы на право собственности на жилье.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  4. 08.05.2021, 18:35
    Гость: ))) чаавоооо?

    Как раз не отдавал Крым на просьбы Рузвелта и черчилля,что и послужило причиной задержки со Вторым фронтом. Шантаж.
    Вы откуда это все выкопали,чудо юдо?

  5. 08.05.2021, 17:09
    Гость: Зоя Петрова

    Почему по сей день нет новости о величайшей трагедии из трагедий?
    "По меньшей мере 44 верующих из числа ортодоксальных евреев погибли и более ста серьезно пострадали в результате давки на фестивале Лаг ба-Омер ("Праздник костров") на горе Мерон на севере Израиля. Служба спасения Израиля Magen David Adom (MDA) заявила, что 103 человека получили ранения, в том числе "десятки" со смертельным исходом."

Все комментарии (9)
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