Ударивший Макрона по лицу француз получил четыре месяца заключения

01:29 11.06.2021

Во Франции суд приговорил 28-летнего Дэмиена Тарела, ударившего по лицу президента страны Эмманюэля Макрона, к четырем месяцам заключения.

Прокуратура Франции требовала для него 18 месяцев заключения с пятилетним ограничением в праве иметь оружие. Суд, однако, назначил нападавшему четыре месяца тюрьмы, а еще 14 заменил наказанием в виде двух лет условно, сообщает РБК. В течение этих двух лет он будет обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать никаких новых правонарушений.

Инцидент произошел 8 июня во время посещения главой Франции департамента Дром. Макрон подошел к группе людей с целью пообщаться с ними, протянул свою руку мужчине для рукопожатия, но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу. При этом он выкрикнул боевой клич французских рыцарей Средневековья «Монжуа Сен-Дени!» и «долой макронизм». Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего. После данного происшествия задержаны два человека - Дэмиен Тарел и мужчина, снимавший происходящее на видео.

Эмманюэль Макрон довольно спокойно отреагировал на случившееся, назвав это единичным инцидентом. Произошедшее не должно отвлекать страну и граждан от более важных проблем, заявил он.