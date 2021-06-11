Ударивший Макрона по лицу француз получил четыре месяца заключения

Во Франции суд приговорил 28-летнего Дэмиена Тарела, ударившего по лицу президента страны Эмманюэля Макрона, к четырем месяцам заключения. 

Прокуратура Франции требовала для него 18 месяцев заключения с пятилетним ограничением в праве иметь оружие. Суд, однако, назначил нападавшему четыре месяца тюрьмы, а еще 14 заменил наказанием в виде двух лет условно, сообщает РБК. В течение этих двух лет он будет обязан работать или проходить обучение, а также получать психологическую помощь и не совершать никаких новых правонарушений.

Инцидент произошел 8 июня во время посещения главой Франции департамента Дром. Макрон подошел к группе людей с целью пообщаться с ними, протянул свою руку мужчине для рукопожатия, но тот одной рукой поздоровался с президентом, а второй ударил его по лицу. При этом он выкрикнул боевой клич французских рыцарей Средневековья «Монжуа Сен-Дени!» и «долой макронизм». Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего. После данного происшествия задержаны два человека - Дэмиен Тарел и мужчина, снимавший происходящее на видео.

Эмманюэль Макрон довольно спокойно отреагировал на случившееся, назвав это единичным инцидентом. Произошедшее не должно отвлекать страну и граждан от более важных проблем, заявил он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 11.06.2021, 09:00
    Гость: Николай

    А интересно, если за все хорошее нашему морду лица набить сразу завалят, или лет через 10 в тюряге?

  4. 11.06.2021, 08:50
    Гость: Как скоро.

    Только ударил и сразу суд и сел. И никаких вам долгих экспертиз психологов и наркологов, никаких исследований и анализов, опросов свидетелей .... Молодцы.

  5. 11.06.2021, 05:18
    Гость: Пилот

    Нужно было Макрона по морде перечаткой стукнуть, сказать вы подлец, а потом её бросить и вызвать на дуэль.

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