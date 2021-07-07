В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием оружия
Власти Нью-Йорка объявили о введении в штате режима черезвычайной ситуации в связи с ростом преступлений с использованием огнестрельного оружия, пишет РБК.
По словам губернатора штата Эндрю Куомо, режим ЧС позволит властям уделить кризисным вопросам штата максимальное внимание и ресурсы.
В частности, в штате будет создано специальное управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Также власти вложат порядка 138,7 млн долларов в программы профилактики преступлений и создания рабочих мест. Параллельно в полиции будет создано новое подразделение по борьбе с незаконным оборотом оружия.
В минувшие выходные в Нью-Йорке произошло 29 случаев стрельбы в результате которых пострадали 33 человека, двое погибли. С начала года количество преступлений с использованием огнестрельного оружия в штате увеличилось на треть, всего пострадали 895 человек
Комментарии читателей Оставить комментарий
что Наводит на смутные подозрения.. скажем так помягче..
это то что при трампе никакой стрельбы НЕ Было.
она началась аккурат после узурпации власти Левыми в сша.
как только они захватили белый дом, Снова начались расстрелы и усилия по вводу Запрета людям владеть оружием.
ретроспективно все эти расстрелы всегда происходили когда демпартия была у власти и в штатах где у власти Левые губернаторы..
Никогда там не было таковой. Спросите у 100 миллионов индейцев убитых в результате геноцида. Многие из этих индейцев были потомками якутов дальнего востока, живших когда берингова пролива еще не было.
ну и конечно это не негры.
Согласен, ещё немного и в плане олигархии и отсутствия свободы они догонят Россию, если она не вырвется вперёд.
Ждём,ждём коммент. Европейца. Интересно послушать начальника транспор ного цеха. Ато он задолбал своей осведомлённостью по части навоза и пользы воздуха Рура.