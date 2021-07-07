В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием оружия

10:00 7.07.2021

Власти Нью-Йорка объявили о введении в штате режима черезвычайной ситуации в связи с ростом преступлений с использованием огнестрельного оружия, пишет РБК.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, режим ЧС позволит властям уделить кризисным вопросам штата максимальное внимание и ресурсы.

В частности, в штате будет создано специальное управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Также власти вложат порядка 138,7 млн долларов в программы профилактики преступлений и создания рабочих мест. Параллельно в полиции будет создано новое подразделение по борьбе с незаконным оборотом оружия.

В минувшие выходные в Нью-Йорке произошло 29 случаев стрельбы в результате которых пострадали 33 человека, двое погибли. С начала года количество преступлений с использованием огнестрельного оружия в штате увеличилось на треть, всего пострадали 895 человек