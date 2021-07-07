В Нью-Йорке ввели режим ЧС из-за преступлений с использованием оружия

Власти Нью-Йорка объявили о введении в штате режима черезвычайной ситуации в связи с ростом преступлений с использованием огнестрельного оружия, пишет РБК.

По словам губернатора штата Эндрю Куомо, режим ЧС позволит властям уделить кризисным вопросам штата максимальное внимание и ресурсы. 

В частности, в штате будет создано специальное управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. Также власти вложат порядка 138,7 млн долларов в программы профилактики преступлений и создания рабочих мест. Параллельно в полиции будет создано новое подразделение по борьбе с незаконным оборотом оружия. 

В минувшие выходные в Нью-Йорке произошло 29 случаев стрельбы в результате которых пострадали 33 человека, двое погибли. С начала года количество преступлений с использованием огнестрельного оружия в штате увеличилось на треть, всего пострадали 895 человек

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.07.2021, 14:09
    Гость: gvozd

    что Наводит на смутные подозрения.. скажем так помягче..
    это то что при трампе никакой стрельбы НЕ Было.
    она началась аккурат после узурпации власти Левыми в сша.
    как только они захватили белый дом, Снова начались расстрелы и усилия по вводу Запрета людям владеть оружием.
    ретроспективно все эти расстрелы всегда происходили когда демпартия была у власти и в штатах где у власти Левые губернаторы..

  2. 07.07.2021, 13:05
    Гость: Понимание свободы как свободы убивать

    Никогда там не было таковой. Спросите у 100 миллионов индейцев убитых в результате геноцида. Многие из этих индейцев были потомками якутов дальнего востока, живших когда берингова пролива еще не было.

  4. 07.07.2021, 11:34
    Гость: Серый

    Согласен, ещё немного и в плане олигархии и отсутствия свободы они догонят Россию, если она не вырвется вперёд.

  5. 07.07.2021, 10:49
    Гость: столько хахатался

    Ждём,ждём коммент. Европейца. Интересно послушать начальника транспор ного цеха. Ато он задолбал своей осведомлённостью по части навоза и пользы воздуха Рура.

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