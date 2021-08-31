Евросоюз намерен не допустить массовой миграции из Афганистан в Европу

20:31 31.08.2021

Совета Евросоюза опубликовал заявление, в котором сообщил о намерении не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания поддержки странам региона, принимающих беженцев.

«ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых массовых миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом. ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися в первую очередь внутри региона», - цитирует ТАСС документ.

Также в заявлении отмечается, что дальнейшая эвакуация из Афганистана будет носить точечный характер.