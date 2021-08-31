Евросоюз намерен не допустить массовой миграции из Афганистан в Европу
Совета Евросоюза опубликовал заявление, в котором сообщил о намерении не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания поддержки странам региона, принимающих беженцев.
«ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых массовых миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом. ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися в первую очередь внутри региона», - цитирует ТАСС документ.
Также в заявлении отмечается, что дальнейшая эвакуация из Афганистана будет носить точечный характер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
У людей дома порушили, инфраструктуры разрушили, людей оставили без крыши и работы и не хотят пускать!!!
Не дети, надо за свои слова отвечать и за свои поступки по шее получать. Отняли у людей кусок изо рта, отдайте свой кусок. А вообще этому деградировшему интеллектом Западу подходит поговорка :"Дурная голова ногам покоя никак не дает".
евросы опоздали-муслимы уже здесь
учатся на чужих ошибках, европейцы - на своих.
Намерен не допустить хахахаха,восток дело тонкое бельмес?