Евросоюз намерен не допустить массовой миграции из Афганистан в Европу

Афганистан

Совета Евросоюза опубликовал заявление, в котором сообщил о намерении не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу, в том числе путем оказания поддержки странам региона, принимающих беженцев.

«ЕС и его страны-члены будут действовать вместе, чтобы не допустить возникновения новых неконтролируемых массовых миграционных потоков, с которыми ЕС сталкивался в прошлом. ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться получения поддержки всеми нуждающимися в первую очередь внутри региона», - цитирует ТАСС документ.

Также в заявлении отмечается, что дальнейшая эвакуация из Афганистана будет носить точечный характер.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 31.08.2021, 22:53
    Гость: вон оно как

    У людей дома порушили, инфраструктуры разрушили, людей оставили без крыши и работы и не хотят пускать!!!
    Не дети, надо за свои слова отвечать и за свои поступки по шее получать. Отняли у людей кусок изо рта, отдайте свой кусок. А вообще этому деградировшему интеллектом Западу подходит поговорка :"Дурная голова ногам покоя никак не дает".

  4. 31.08.2021, 20:46
    Гость: Кукушкин Серик Чалпанович

    Намерен не допустить хахахаха,восток дело тонкое бельмес?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Слишком славянские» лица будут скорректированы: Минцифры России испугалось иноагентов
Ради чиновников с двойным гражданством отрихтовали Конституцию
«Я бы в блогеры пошёл! Надо ли бранить тех молодых, что грезят о ничегонеделании, приносящем солидный куш?»
«История с вакцинацией в Израиле касается не только евреев. Израиль продемонстрировал, что массовые прививки не спасают людей от вируса»
Избранное
Власть снова решила «не пущать» Грудинина
«Неспециалисты с высшим образованием»
«Защита от будущего. Кто поёт хором о преимуществах бездетности»
Если вы не занимаетесь геополитикой, то геополитика займется вами
Самая горячая информация про Марко-Айленд. А вы знали?
Работы ведущих российских фотографов представят в Галерее Классической Фотографии
«Квалификационная яма»: почти половина жителей России занимают не свое место на работе
«Китайский народ не позволит делать деньги на рынке иностранцам, которые вредят стране». А мы?
«Бригадный Подряд», 2 апреля, ДК им. Горбунова
Киев обвинил русских царей в переписывании истории после статьи Путина
Топ-5 методик закаливания для крепкого иммунитета