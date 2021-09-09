В Белоруссии начались совместные с Россией учения «Запад-2021»

21:28 9.09.2021

В Белоруссии началось совместное с Россией стратегическое учение «Запад-2021».

На полигоне «Обуз-Лесновский» в торжественной церемонии приняли участие замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, начальник Генштаба - первый замглавы Минобороны Белоруссии Виктор Гулевич, замкомандующего десантно-штурмовыми войсками вооруженных сил Казахстана Виктор Житник и личный состав воинских контингентов стран-участниц - Белоруссии, Казахстана и России, рассказали «Интерфаксу» в Минобороны РФ.

Ожидается, что учение укрепит дружеские взаимоотношения и усилить безопасность государств-участников.

Руководитель учения Гулевич заявил, что «Запад-2021» продемонстрирует высокую готовность армий двух стран к совместным действиям по обеспечению суверенитета, территориальной целостности и независимости Союзного государства.

При этом он отметил, что учение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

Особенностью учения в текущем году стало участие в нем представителей вооруженных сил Казахстана.

Учения «Запад-2021» пройдут до 15 сентября на полигонах России и Белоруссии, а также в южной части Балтики. В маневрах задействуют примерно 200 тысяч человек.