Трамп: Россия и Китай изучают брошенную в Афганистане американскую технику

08:38 10.10.2021

Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

"У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", — приводит его слова РИА Новости.

По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые". "Теперь это у наших врагов", — сказал он.