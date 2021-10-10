Трамп: Россия и Китай изучают брошенную в Афганистане американскую технику
Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.
"У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", — приводит его слова РИА Новости.
По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые". "Теперь это у наших врагов", — сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да, но есть маленькая разница - американский "клон" боеспособен и причём безо всяких мультфильмов.
Всерьез веришь, что титан и люминий изобрел Сталин?
Оттож...если бы разведчики племени тумба юмба украли секрет атомной бонбы на флешке то ,им ее разбирать и не надо ...подарили -бы вождю как ,стратегический амулет на шею..
Интересно..а, Титан с люминем там, тоже используют "наш" ..прихватизированный у "совков"?
Там ,отцы основатели ,граждане..создали такое государство что,даже деменциальная кухарка не может нанести на высшей руководящей должности серьёзный вред стране..