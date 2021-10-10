Трамп: Россия и Китай изучают брошенную в Афганистане американскую технику

Россия и Китай уже разобрали и изучают брошенные США в Афганистане вертолеты, заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Айове.

"У России и Китая уже есть образцы наших вертолетов. Они уже разбирают "Апачи", изучают их, скоро они соберут лучшую технику", — приводит его слова РИА Новости.

По словам экс-президента, американские войска при выходе из Афганистана "сломали несколько старых вертолетов, но не самые новые". "Теперь это у наших врагов", — сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 10.10.2021, 17:39
    Гость: blog2038,.

    Да, но есть маленькая разница - американский "клон" боеспособен и причём безо всяких мультфильмов.

  3. 10.10.2021, 15:45
    Гость: тд

    Оттож...если бы разведчики племени тумба юмба украли секрет атомной бонбы на флешке то ,им ее разбирать и не надо ...подарили -бы вождю как ,стратегический амулет на шею..

  4. 10.10.2021, 15:41
    Гость: тд

    Интересно..а, Титан с люминем там, тоже используют "наш" ..прихватизированный у "совков"?

  5. 10.10.2021, 15:37
    Гость: тд

    Там ,отцы основатели ,граждане..создали такое государство что,даже деменциальная кухарка не может нанести на высшей руководящей должности серьёзный вред стране..

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