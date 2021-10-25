Глава Минздрава Латвии начал обзванивать людей, чтобы убедить их привиться

Даниэльс Павлютс

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс (Daniels Pavluts) начал самостоятельно обзванивать пожилых жителей, чтобы лично убедить их привиться от коронавируса.

«Рад, что еще шесть пожилых людей, которым я звонил вчера, уже сделали прививки, в том числе всего за несколько дней до моего звонка, а некоторые все еще колебались, но были готовы к повторному разговору. Категорически отказались от вакцинации две дамы - разговор был непростой, но познавательный. Два человека все еще в сомнениях, буду звонить еще раз», - написал он в своем Facebook, сообщает ТАСС.

При этом Павлютса рассказал, что пожилые люди из его списка подавали заявки на вакцинацию, но потом отказались. «Кому-то врач посоветовал подождать (давайте выясним, действительно ли это необходимо), другой передумал, услышав, что говорят вокруг о побочных эффектах. Звонить пожилым людям непросто, но очень и очень ценно. Спасибо всем семейным врачам, которые самоотверженно выполняют эту работу», - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 25.10.2021, 21:44
    Гость: Ирина

    Мне показалось или здесь смердит "истинным арийцем", который, безусловно, обосновавшись в Германии работает там банкиром?)

  5. 25.10.2021, 18:23
    Гость: Пожелаем успехов Главе Минздрава Латвии

    Может и успеет за свою жизнь всех обзвонить, ведь всё меньше граждан в Латвии остаётся, бегут они к нам в Германию унитазы драить и горшки за престарелыми выносить, впрочем в Латвию на такие работы уже хохлы приезжают - горшки выносить, т.к. в Германию хохлов берут только по чёрному, да и проститутками тоже.
    --
    Александр из Берлина

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