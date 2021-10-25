Глава Минздрава Латвии начал обзванивать людей, чтобы убедить их привиться

16:42 25.10.2021

Министр здравоохранения Латвии Даниэльс Павлютс (Daniels Pavluts) начал самостоятельно обзванивать пожилых жителей, чтобы лично убедить их привиться от коронавируса.

«Рад, что еще шесть пожилых людей, которым я звонил вчера, уже сделали прививки, в том числе всего за несколько дней до моего звонка, а некоторые все еще колебались, но были готовы к повторному разговору. Категорически отказались от вакцинации две дамы - разговор был непростой, но познавательный. Два человека все еще в сомнениях, буду звонить еще раз», - написал он в своем Facebook, сообщает ТАСС.

При этом Павлютса рассказал, что пожилые люди из его списка подавали заявки на вакцинацию, но потом отказались. «Кому-то врач посоветовал подождать (давайте выясним, действительно ли это необходимо), другой передумал, услышав, что говорят вокруг о побочных эффектах. Звонить пожилым людям непросто, но очень и очень ценно. Спасибо всем семейным врачам, которые самоотверженно выполняют эту работу», - сказал он.