Несколько человек погибли при наезде автомобиля на людей на параде в США

08:50 22.11.2021

Несколько человек погибли и более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша (штат Висконсин), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы полиции Уокеши Дэниела Томпсона, автомобиль сбил более 20 человек, среди которых было много детей. По уточненным данным, 11 взрослых и 12 детей доставлены в больницы. Точное количество погибших не сообщается.

В воскресенье вечером внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин, США. После наезда прозвучали выстрелы. Позже стало известно, что выстрелы прозвучали со стороны полицейских, который начал стрелять в машину.

В результате стрельбы никто не пострадал. Начальник полиции Уокешо сообщил, что подозреваемый в совершении наезда задержан. Пока не известно, связано ли происшествие с терроризмом.