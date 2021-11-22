Несколько человек погибли при наезде автомобиля на людей на параде в США
Несколько человек погибли и более 20 пострадали в результате наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в американском городе Уокеша (штат Висконсин), сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По словам главы полиции Уокеши Дэниела Томпсона, автомобиль сбил более 20 человек, среди которых было много детей. По уточненным данным, 11 взрослых и 12 детей доставлены в больницы. Точное количество погибших не сообщается.
В воскресенье вечером внедорожник на большой скорости протаранил барьеры и въехал в людей на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин, США. После наезда прозвучали выстрелы. Позже стало известно, что выстрелы прозвучали со стороны полицейских, который начал стрелять в машину.
В результате стрельбы никто не пострадал. Начальник полиции Уокешо сообщил, что подозреваемый в совершении наезда задержан. Пока не известно, связано ли происшествие с терроризмом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
негр.
Афроамериканец или обрезаный кутак недавно из колонии.
а можно было без "только" в "передали пока только о 5 погибших и 40 ранненых"? достаточно было и "пока"
Очередная постановка сатанистов? В тексте "внедорожник" - на фото - обычный седан. Нет следов крови на капоте и стекле, стекло абсолютно целое, капот - без единой вмятины. Нет следов крови на асфальте - а если на скорости сбил 20 человек - должны быть. На видео не показан момент наезда - зачем такие видео вообще вбросили? Чехарда с количеством пострадавших. Это все признаки фейка, каких уже было много.
Но санта-клаусы продолжают петь и танцевать - они, что, по кайфом?