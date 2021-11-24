Пентагон реорганизовал группу по отслеживанию НЛО

10:20 24.11.2021

Министерство обороны США реорганизовало свою специальную группу, которая занималась отслеживанием неопознанных летающих объектов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства Пентагона.

Отмечается, что место закрытой группы займет новое подразделение AOIMSG (Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, Группа по идентификации и синхронизации подхода к воздушным объектам). Оно займется "синхронизацией усилий министерства обороны и других правительственных ведомств США с целью обнаружения, идентификации и установления принадлежности вызывающих интерес объектов, а также оценки и смягчения любых связанных с ними угроз безопасности полетов и национальной безопасности"

В сообщении Пентагона подчеркивается, что ведомство "очень серьезно относится к сообщениям о вторжении в воздушное пространство любых летающих объектов" как опознанных, так и неопознанных.

Ранее бывший президент США Барак Обама подтвердил наличие у американских властей снимков воздушных явлений, природа которых, по его словам, до сих пор остается неясной. В конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007-2012 годах на нее было выделено $22 млн. На начальном этапе за программу отвечало разведывательное управление Министерства обороны США.