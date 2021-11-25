Лукашенко предложил Евросоюзу оплатить эвакуацию мигрантов из страны

16:33 25.11.2021

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака и предложил Евросоюзу оплатить эвакуацию нелегальных мигрантов из страны.

«Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (беженцев. - прим.ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?» - цитирует его слова агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что вопрос был связан с оплатой расходов на осуществление рейса. «Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их (беженцев. - прим. ред.) счет. Это им очень важно», - сказал Александр Лукашенко.

«Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит», - добавил белорусский лидер.

Ранее сообщалось, что по информации государственного секретаря Совета безопасности республикики Александра Вольфовича, в Национальном аэропорту вылета в Ирак ожидают около 200 беженцев, но со стороны Евросоюза никаких мер не предпринимается.

«Видел в новостях, что рейс отменен из-за проблем с платежами от наших европейских партнеров. Пока никаких платежей мы от них не получили ни по одному из согласованных направлений. Пока только декларации о намерениях», - рассказал пресс-секретарь МИД РБ.