Лукашенко предложил Евросоюзу оплатить эвакуацию мигрантов из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с отменой эвакуационного рейса из Ирака и предложил Евросоюзу оплатить эвакуацию нелегальных мигрантов из страны.
«Хотят уехать - пожалуйста. Мы их (беженцев. - прим.ред.) собираем в аэропорту. Чего-то самолет сегодня не прислали?» - цитирует его слова агентство БелТА.
Лукашенко отметил, что вопрос был связан с оплатой расходов на осуществление рейса. «Так пусть европейцы заплатят. Тоже мерзавцы: "Выделили мы деньги: и миллионы, и тысячи…". Ни одной копейки сюда не поступило денег. Красный Крест там и прочие. Пока кормим и поим мы этих людей, не за их (беженцев. - прим. ред.) счет. Это им очень важно», - сказал Александр Лукашенко.
«Что там этот рейс стоит?! И некому оплатить. Пусть Евросоюз оплатит», - добавил белорусский лидер.
Ранее сообщалось, что по информации государственного секретаря Совета безопасности республикики Александра Вольфовича, в Национальном аэропорту вылета в Ирак ожидают около 200 беженцев, но со стороны Евросоюза никаких мер не предпринимается.
«Видел в новостях, что рейс отменен из-за проблем с платежами от наших европейских партнеров. Пока никаких платежей мы от них не получили ни по одному из согласованных направлений. Пока только декларации о намерениях», - рассказал пресс-секретарь МИД РБ.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Не надо за всех говорить.Есть предложение получше -Лукашенко свиноводство возглавит,а Белоруссия станет налей губернией и поставим там более толкового управленца из России.
Ребятки пора бы уже с этим туризмом на халяву заканчивать, и это не только о Польше или Германии, это и о России. Закрыть границы для тех кто должен сидеть в своих кишлаках и аулах и пускать только по приглашению на работу и чтобы система была как в ОАЭ, кстати тоже одна из ихних стран, там они не балуют, а ведут чисто рабочий образ жизни а потом домой.
Как ни крути, но Польша поступает абсолютно правильно, если дать слабину, то мухамеды быстро превратят и Польшу в аул, даже просто если они проездом в Германию будут. Срач после них неимоверный и зверья хватает и так в польских лесах.
Да Польшу не люблю, за многое, но это единственное что они сейчас делают правильно.
Вы правы всё это было когда-то в далёком и ещё не очень но уже прошлом...
- воздух чище будет!