Украинских военных отправят на обучение в 13 стран

Украинских военных отправят на обучение в 13 стран в 2022 году.

"Документом предусмотрено, что в следующем году на обучение будут направлены 167 военнослужащих и работников ВСУ в 13 стран. Отбор кандидатов, отвечающих требованиям, будет продолжаться до 28 января 2022 года", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы министерства обороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников подписал указ, которым утвердил план кадрового обеспечения международных программ обучения военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в военных учебных заведениях иностранных государств в 2022 году.

По словам Резникова, подобные программы являются важным вкладом украинских международных партнеров в профессиональное развитие военных.

"Наш основной потенциал - это люди, управляющие техникой, планирующие операции, анализирующие ситуацию. И благодаря нашим международным партнерам, наши военные могут повышать квалификацию в лучших профильных "вузах" и тренировочных заведениях за рубежом и внедрять евроатлантические принципы уже в Украине. В следующем году наши военные смогут пройти такие учения в Британии, США, Турции, Германии, Эстонии, Италии, Латвии, Литве, Австрии, Польше, Словении, Румынии и Словакии", - отметил министр.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.01.2022, 16:24
    Гость: Так у меня Джевелинов нет!

    Маттиас говорит, что он 400 штук на Украину переправил.
    Вот к нему и приезжай!
    --
    Александр из Берлина

Все комментарии (13)
Выбор читателей
© KM.RU, Александра Воздвиженская
В Кузбассе российские военные платят дань местному криминалитету
Акция протеста против создания базы НАТО
Песков: расширение НАТО на восток - вопрос жизни и смерти для России
«Ол инклюзив» для мигрантов: новые власти Германии раздадут паспорта всем желающим из Африки и Азии
«Украина: "Кремлевские ждуны" против американских "стахановцев"»
Избранное
Алексей Горшенев выступил против уничтожения истории, языка и отечества
Мясо из пробирки впервые разрешили для употребления на государственном уровне
Жертвоприношение Андрея Тарковского
ЕС отказался финансировать борьбу Прибалтики с «мигрантами Лукашенко»
«Приключения Электроников» сыграли лучший концерт в своей жизни
От «Блокадного дневника» к «Девятаеву». Пять самых ярких премьер к грядущему Дню Победы
Алиментный фонд — новая кормушка для чиновников?
«Сердце не выдержало»: почему Королев умер во время операции
Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть
30 лет референдуму за сохранение СССР: попрание воли народа до сих пор преследует нас
Об уничтожении тольяттинского «Томета»