Протестующие создали вооруженную группу «Фронт освобождения Казахстана»

19:54 7.01.2022

В Сети появилось обращение некоего "Фронта освобождения Казахстана". Четыре человека, вооруженные автоматами Калашникова, на фоне флага Казахстана призывают народ республики восстать против «режима» и дать отпор «оккупантам» в лице России и стран ОДКБ, пишет "Репортер".

"Народ Казахстана! Мы – восставшие борцы с тиранией. Мы дали бой слугам тирании в Алматы, Актау и других городах. Сегодня мы видим, как власть, президент Токаев вместе с российскими властями топят народный протест в крови. Ввод российских войск в Казахстан в такой момент мы расцениваем как начало оккупации нашей родины и переход правительства Токаева в разряд марионеток. Для реализации этого плана преступные элементы были выпущены на улицы Алматы, чтобы дискредитировать протест", – говорится в заявлении.

Один из участников группировки обращается в адрес служащих правоохранительных органов и военных Казахстана с призывом перейти на сторону революционеров.

"Солдаты и офицеры, сегодня от вас зависит независимость Казахстана. Президент Токаев уже нарушил конституцию, попрал все свободы, готовит сдачу суверенитета нашей страны в руки России, как это делает Лукашенко с Беларусью и пытался сделать Янукович с Украиной. Только от вашей патриотической сознательности зависит выживание нашего государства. Переходите на сторону революционных сил! Вместе мы свергнем режим, добьемся справедливости и окажем решительное вооруженное сопротивление оккупантам. Мы вооружены и готовы вышвырнуть войска ОДКБ из нашей страны", – заявил "борец с режимом".