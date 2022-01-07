Протестующие создали вооруженную группу «Фронт освобождения Казахстана»

В Сети появилось обращение некоего "Фронта освобождения Казахстана". Четыре человека, вооруженные автоматами Калашникова, на фоне флага Казахстана призывают народ республики восстать против «режима» и дать отпор «оккупантам» в лице России и стран ОДКБ, пишет "Репортер".

"Народ Казахстана! Мы – восставшие борцы с тиранией. Мы дали бой слугам тирании в Алматы, Актау и других городах. Сегодня мы видим, как власть, президент Токаев вместе с российскими властями топят народный протест в крови. Ввод российских войск в Казахстан в такой момент мы расцениваем как начало оккупации нашей родины и переход правительства Токаева в разряд марионеток. Для реализации этого плана преступные элементы были выпущены на улицы Алматы, чтобы дискредитировать протест", – говорится в заявлении.

Один из участников группировки обращается в адрес служащих правоохранительных органов и военных Казахстана с призывом перейти на сторону революционеров.

"Солдаты и офицеры, сегодня от вас зависит независимость Казахстана. Президент Токаев уже нарушил конституцию, попрал все свободы, готовит сдачу суверенитета нашей страны в руки России, как это делает Лукашенко с Беларусью и пытался сделать Янукович с Украиной. Только от вашей патриотической сознательности зависит выживание нашего государства. Переходите на сторону революционных сил! Вместе мы свергнем режим, добьемся справедливости и окажем решительное вооруженное сопротивление оккупантам. Мы вооружены и готовы вышвырнуть войска ОДКБ из нашей страны", – заявил "борец с режимом".

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 08.01.2022, 00:34
    Гость: Киевский

    Не ,ну реально,а на кой пес нужны эти ваши одкб?
    Только в том случае,если родные войска отказываются сражаться.
    Значит рос штыки основа режима!

  4. 08.01.2022, 00:26
    Гость: Петр

    снимаю шляпу - один бай в Казахстане скинул другого бая, поделил имущество изгнанного между своими людьми. А всех собак повесил на РФ.
    Для простых граждан ничего не изменится, но 90% казахов через месяц будут считать , что во всем виноваты оккупанты из РФ. И даже не важно, фейковый это фронт или нет.
    Интересно, о чем думал Путин влазя в Казахстан - имея войну в Сирии, какие то ЧВК в Африке, назревающую войну с Украиной, миротворцев РФ между Арменией и Азербайджаном, и рост цен на продовольствие в самой РФ ?

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