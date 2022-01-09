Силовики Казахстана выдали за погромщика джазового музыканта из Киргизии

14:10 9.01.2022

Правоохранители Казахстана выдали за участника погромов в Алма-Ате известного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, который часто приезжает на гастроли в Казахстан. Родственники и друзья узнали его на видео, показанном казахстанским телеканалом.

На нем мужчина признается, что он из Киргизии, некто предложил ему 200 долларов за участие в беспорядках в Казахстане. Эти люди оплатили ему перелет и поселили в квартире вместе с гражданами Узбекистана и Таджикистана.

По словам близких, которые узнали в "погромщике" Викрама Рузахунова, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Пользователи соцсетей также утверждают, что на видео именно он.

При этом казахстанские силовики заявили, что на видео не музыкант, а некий Закир Убуров 1990 года рождения.

МВД Киргизии выясняет обстоятельства задержания своего соотечественника. Посольству Казахстана уже направлена нота протеста.

Тем временем в Бишкеке возле посольства Казахстана проходит стихийный митинг с требованием освободить Викрама Рузахунова. В нем принимает участие глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. "Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно", - приводит слова Ташиева издание 24.kg.