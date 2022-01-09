Силовики Казахстана выдали за погромщика джазового музыканта из Киргизии
Правоохранители Казахстана выдали за участника погромов в Алма-Ате известного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, который часто приезжает на гастроли в Казахстан. Родственники и друзья узнали его на видео, показанном казахстанским телеканалом.
На нем мужчина признается, что он из Киргизии, некто предложил ему 200 долларов за участие в беспорядках в Казахстане. Эти люди оплатили ему перелет и поселили в квартире вместе с гражданами Узбекистана и Таджикистана.
По словам близких, которые узнали в "погромщике" Викрама Рузахунова, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Пользователи соцсетей также утверждают, что на видео именно он.
При этом казахстанские силовики заявили, что на видео не музыкант, а некий Закир Убуров 1990 года рождения.
МВД Киргизии выясняет обстоятельства задержания своего соотечественника. Посольству Казахстана уже направлена нота протеста.
Тем временем в Бишкеке возле посольства Казахстана проходит стихийный митинг с требованием освободить Викрама Рузахунова. В нем принимает участие глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. "Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно", - приводит слова Ташиева издание 24.kg.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Только вчера выложили так называемое обращение НФ Казахстана, которое состряпали нацики с украины и сами они подтвердили. И вот опять!
А вы кому подчиняетесь и чья маррионетка?
Токаев «абсолютная марионетка» Москвы, а теории заговора Токаева против Назарбаева небыло. в Казахстане произошло народное восстание, а арестованный по приказу Токаева глава КНБ Карим Масимов просто отказался отдать приказ стрелять в толпу.
Токаев полностью подчиняется Путину, и личная охрана президента теперь состоит из россиян, а все ключевые центры коммуникации отданы под контроль российских войск. Свои жесткие приказы Токаев отдает по указанию из Москвы: именно там и настояли на том, чтобы президент Казахстана действовал еще жестче, чем Лукашенко в 2020 году
Привет озабоченному Гришке. Что Гришка беда Украину забыли. Всё внимание Казахстану
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Рад бы вас ... забыть, да уж частенько стали о себе напоминать,а с другой стороны это тоже радует , видимо не очень дела в Пинд... пардон в царстве тьмы, лжи и валюты.
А остальные наверное покушать в магазинах исткали.