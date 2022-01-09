Силовики Казахстана выдали за погромщика джазового музыканта из Киргизии

Правоохранители Казахстана выдали за участника погромов в Алма-Ате известного джазового музыканта из Киргизии Викрама Рузахунова, который часто приезжает на гастроли в Казахстан. Родственники и друзья узнали его на видео, показанном казахстанским телеканалом.

На нем мужчина признается, что он из Киргизии, некто предложил ему 200 долларов за участие в беспорядках в Казахстане. Эти люди оплатили ему перелет и поселили в квартире вместе с гражданами Узбекистана и Таджикистана. 

По словам близких, которые узнали в "погромщике" Викрама Рузахунова, его пытали и неизвестно где удерживают, они не могут до него дозвониться. Пользователи соцсетей также утверждают, что на видео именно он. 

При этом казахстанские силовики заявили, что на видео не музыкант, а некий Закир Убуров 1990 года рождения.

МВД Киргизии выясняет обстоятельства задержания своего соотечественника. Посольству Казахстана уже направлена нота протеста.

Тем временем в Бишкеке возле посольства Казахстана проходит стихийный митинг с требованием освободить Викрама Рузахунова. В нем принимает участие глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. "Он порядочный человек, музыкант. С утра проверили по всем каналам, Викрам Рузахунов не принимал участия в беспорядках, уличных шествиях. Информация от гостелеканалов Казахстана неправильная. Соседям нужно менять риторику расследования. Обвинять наших граждан в терроризме — неправильно", - приводит слова Ташиева издание 24.kg

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.01.2022, 22:11
    Гость: опять фейкуют

    Только вчера выложили так называемое обращение НФ Казахстана, которое состряпали нацики с украины и сами они подтвердили. И вот опять!

  3. 09.01.2022, 20:32
    Гость: Такова горькая правда

    Токаев «абсолютная марионетка» Москвы, а теории заговора Токаева против Назарбаева небыло. в Казахстане произошло народное восстание, а арестованный по приказу Токаева глава КНБ Карим Масимов просто отказался отдать приказ стрелять в толпу.

    Токаев полностью подчиняется Путину, и личная охрана президента теперь состоит из россиян, а все ключевые центры коммуникации отданы под контроль российских войск. Свои жесткие приказы Токаев отдает по указанию из Москвы: именно там и настояли на том, чтобы президент Казахстана действовал еще жестче, чем Лукашенко в 2020 году

  4. 09.01.2022, 19:46
    Гость: предсказатель Грыша

    Привет озабоченному Гришке. Что Гришка беда Украину забыли. Всё внимание Казахстану
    ///////////////////
    Рад бы вас ... забыть, да уж частенько стали о себе напоминать,а с другой стороны это тоже радует , видимо не очень дела в Пинд... пардон в царстве тьмы, лжи и валюты.

Все комментарии (42)
Выбор читателей
Митинги в Казахстане стали общенациональными, к народу обратился президент
© KM.RU, Алексей Белкин
В Костроме задержаны подозреваемые в убийстве 5-летней девочки
Из Казахстана в сторону Европы начали массово вылетать бизнес-джеты
Здание МИД РФ
МИД РФ: события в Казахстане - инспирированная извне попытка подрыва страны
Избранное
«Бригадный Подряд», 2 апреля, ДК им. Горбунова
За парту со «Спутником»? Депздрав Москвы заставляет врачей ставить эксперимент над школьниками
Мара поведала в Твери о победе Лазури над Тьмакой
«Кипелов», 16 апреля, «19.30»
Аллергия на друга. Что нужно делать
Чиновники переобулись: прививаться студентов не заставят, но и учиться не дадут
«Украина: "Кремлевские ждуны" против американских "стахановцев"»
«Лебединое озеро» в Беловежской пуще
Киев обвинил русских царей в переписывании истории после статьи Путина
«Конец фильма», 18 сентября, «Мумий Тролль Music Bar»
Некоторые любят покрепче